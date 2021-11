Les paiements de Mt. Gox arrivent, mais le marché est-il prêt pour cela ?

Source : iStock / Ja’Crispy

Suite aux nouvelles récentes selon lesquelles les créanciers après l’effondrement du tristement célèbre échange de bitcoins (BTC) Mt. Gox peuvent enfin attendre certains paiements, des questions ont refait surface quant à savoir si le marché peut absorber les ventes potentielles d’une distribution de pièces aussi importante.

Selon une version traduite d’une lettre de l’avocat et syndic japonais de la bourse désormais en faillite, Nobuaki Kobayashi, « environ 99% » des créanciers ont voté en faveur d’une proposition sur la manière dont les distributions devraient se dérouler. La proposition a maintenant également été confirmée par le tribunal, mais aucune date limite n’a encore été fixée pour le déblocage des fonds détenus par le syndic.

Selon les documents déposés auprès du tribunal, le syndic japonais possède un trésor de 141 686 BTC (8,8 milliards de dollars, au moment de la rédaction de ce rapport). Cela s’ajoute à une quantité importante de bitcoin cash (BCH) et de monnaie fiduciaire également détenue par le syndic, en attente d’être distribuée aux créanciers.

À titre de comparaison, le montant de BTC détenu par le fiduciaire est encore plus élevé que l’intégralité des avoirs en bitcoins de MicroStrategy, qui, après le dernier achat divulgué de la société, s’élevaient à 114 042 BTC.

Comme tout le monde peut l’imaginer, le réapprovisionnement d’une quantité aussi massive de BTC sur le marché n’est pas un événement mineur (au moment de la rédaction de cet article, le volume des échanges de BTC sur 24 heures sur les bourses est d’environ 35,7 milliards de dollars). Il est possible qu’une distribution de pièces de cette ampleur fasse bouger les marchés, ce qui explique le grand intérêt des commerçants de bitcoins pour le cas de Mt. Gox.

Et bien qu’une date précise pour laquelle les distributions seront effectuées n’a pas encore été annoncée, les observateurs disent que la date, une fois connue, sera importante pour tous les investisseurs en bitcoins.

Parmi les observateurs qui en ont pris connaissance publiquement se trouvait Avi Felman, gestionnaire de portefeuille à la société d’investissement en crypto-monnaie. Capitale de la tour de blocs , qui a récemment déclaré à Bloomberg que le déblocage des fonds était une chose à laquelle « tous les acteurs du marché devraient faire attention ».

« Il y aura probablement une volatilité importante autour de l’événement, et si le bitcoin surchauffe, cela pourrait marquer un sommet local car les détenteurs peuvent enfin profiter de leurs positions », a déclaré Felman.

Cependant, tout le monde n’était pas aussi soucieux de faire des profits que Felman. En fait, les initiés de l’industrie du bitcoin avec lesquels Cryptonews.com s’est entretenu ont déclaré qu’il est peu probable que les créanciers de Mt. Gox – principalement les premiers utilisateurs du bitcoin qui étaient clients de la bourse – ne vendent du tout.

« [Yo] Je ne m’attends pas à ce que la plupart de ces pièces soient vendues, car de nombreux bénéficiaires étaient déjà en Bitcoin depuis très tôt, au moins 2014, et peuvent donc être considérés comme des croyants et des hodlers à long terme « , a déclaré Julian. Liniger, co- fondateur et PDG du courtier BTC Relais, avec basé en Suisse.