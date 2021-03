Les paiements de pension alimentaire pour enfants de Halle Berry réduits de moitié à 8000 $ par mois ⋆ .

Selon des rapports récents, Halle BerryLes paiements de pension alimentaire pour enfants ont été réduits de moitié à 8 000 $ par mois.

Le mois dernier, célèbre actrice Halle Berry s’est rendue sur Instagram pour discuter de ses paiements de pension alimentaire pour enfants à son ex, Gabriel Aubry. Berry a partagé une image dans son flux d’une citation qui dit: «Les femmes ne te doivent pas ch…», avec la légende «et c’est sur Mary avait un petit agneau.»

Alors que le message a suscité de nombreux commentaires de ses abonnés, Berry, dans une réponse maintenant supprimée, a écrit sur sa situation en payant une pension alimentaire pour enfants à Aubry, ce qui aide à couvrir les frais d’élevage de sa fille, Nahla.

NEW YORK, NY – 03 août: Halle Berry assiste à la projection de Mamarazzi «Kidnap» à Time Inc. Studios le 3 août 2017 à New York. (Photo par Dia Dipasupil / .)

L’actrice a écrit dans les commentaires: «Il faut une grande force tous les jours pour le payer. Et BTW c’est faux et c’est de l’extorsion! Elle a poursuivi, parlant de la légalité entourant les batailles pour la garde des enfants, écrivant: «Je pense que si une femme ou un homme doit payer une pension alimentaire qui est bien plus que les besoins raisonnables pour aider à SOUTENIR l’enfant, je pense que c’est faux!»

Elle a partagé: «Je comprends que certains parents (hommes ou femmes) peuvent avoir besoin d’aide, mais je pense aussi qu’en ces temps modernes, les hommes et les femmes ont la responsabilité de prendre soin financièrement de leurs enfants et de travailler dur et de faire tout leur possible pour le faire. .

La façon dont de nombreuses lois sont établies, les gens sont autorisés à UTILISER des enfants afin de recevoir de l’argent pour vivre un style de vie qu’ils n’ont pas seulement gagné, mais qui est bien au-delà des besoins raisonnables de l’enfant, et c’est « LE FAUX » et où je vois les abus.

HOLLYWOOD – 3 avril: L’actrice Halle Berry et son compagnon Gabriel Aubry assister à une cérémonie en son honneur avec une étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 3 avril 2007 à Hollywood, Californie. (Photo par Vince Bucci / .)

Maintenant, le nouvel arrangement de Berry pourrait alléger le fardeau de ses paiements de pension alimentaire pour enfants, car ils auraient été réduits de moitié. Selon The Blast, les paiements de pension alimentaire pour enfants de Berry ont été réduits de 16 000 $ à 8 000 $ par mois.

La lauréate d’un Oscar paiera également 85 000 $ en soutien rétroactif, et continuera à financer les frais de scolarité de l’école privée de sa fille et la couverture d’assurance maladie.

Selon Vanity Fair, la décision initiale en matière de pension alimentaire pour enfants était basée sur les revenus respectifs des parents à l’époque (2014). Berry aurait «gagné environ 4,7 millions de dollars sur une période de neuf mois en 2012, par rapport aux 192 921 dollars qu’Aubry a gagnés d’octobre 2011 à octobre 2012.»

Berry est toujours aux prises avec son divorce d’avec Olivier Martinez, qui a été annoncé pour la première fois en 2015. Selon Vanity Fair, Berry ne paie actuellement pas de pension alimentaire pour son fils avec Martinez, Maceo (7), car la procédure de divorce est toujours en cours.

