Les paiements de relance de 3 600 $ commencent dans 3 semaines – et il y en a encore plus en route – .

À ce stade, nous avons écrit tellement de messages sur le prochain grand avantage de relance que des millions de familles à travers les États-Unis sont sur le point de recevoir, à partir de trois semaines à partir de demain. C’est grâce à une extension du crédit d’impôt fédéral pour enfants que le président Biden a promulgué une loi en mars dans le cadre de la législation de relance de 1,9 billion de dollars connue sous son titre vague et optimiste : le « plan de sauvetage américain ».

Ces paiements de crédit d’impôt pour enfants, juste pour récapituler rapidement, comprendront une série de six paiements mensuels commençant le 15 juillet et se terminant à la fin de cette année. Ils comprendront soit 250 $ ou 300 $ pour chaque enfant admissible d’une famille, puis quel que soit le montant total de ces six chèques, ce même montant sera également remis à la famille l’année prochaine, également, sous la forme d’un crédit lorsque cette famille dépose ses impôts fédéraux. Mais voici la chose à propos de cet avantage de relance: c’est en fait l’un des nombreux qui ont été inclus dans le plan de sauvetage américain et que l’administration Biden essaie de mettre en place bientôt, de sorte que, essentiellement, un flux constant de dollars de prestations fédérales coule sans interruption familles américaines. Regardons de plus près ce qui s’en vient.

Meilleure offre du jour Cet incroyable téléviseur intelligent 4K de Sony est toujours à son prix Prime Day ! Prix : 1 900 $, maintenant 1 298 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Au-delà de l’élargissement du crédit d’impôt fédéral pour enfants, nous serions négligents si nous ne mentionnions pas un autre des avantages évidents et très médiatisés rendus possibles par la législation de 1,9 billion de dollars – une troisième vague de chèques de relance, généralement pour 1 400 $ et que l’IRS continue de distribuer par tranches hebdomadaires. Le plus récent d’entre eux comprenait plus de 2,3 millions de paiements, avec une valeur collective dépassant les 4,2 milliards de dollars.

Autres avantages inclus :

Le crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge. Comme l’explique le site de finances personnelles Nerdwallet, essentiellement pour l’année d’imposition 2021 uniquement, « le crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge peut vous rapporter jusqu’à 50 % jusqu’à 8 000 $ de frais de garde d’enfants et des frais similaires pour un enfant de moins de 13 ans, un parent qui ne peut pas s’occuper d’eux-mêmes, ou une autre personne à charge pour que vous puissiez travailler (et jusqu’à 16 000 $ de dépenses pour deux personnes à charge ou plus). Une autre façon de dire tout cela est que si vous avez deux personnes à charge admissibles ou plus, une famille qui travaille qui répond aux exigences de revenu pourrait obtenir jusqu’à 8 000 $ de crédit d’impôt — encore une fois, seulement pour cette année. Les détails complets du crédit et son fonctionnement sont disponibles ici.

Fonds d’aide aux propriétaires. Il s’agit d’une somme d’argent destinée à aider les propriétaires aux prises avec des problèmes tels que les paiements hypothécaires, les impôts, les cotisations d’association et d’autres coûts associés à l’accession à la propriété. « Le plan de sauvetage américain fournit près de 10 milliards de dollars aux États, aux territoires et aux tribus pour venir en aide aux propriétaires les plus vulnérables de notre pays », explique une fiche d’information du département du Trésor. « Les utilisations de financement applicables incluent les paiements hypothécaires en souffrance, permettant aux Américains de tout le pays de faire un pas dans la bonne direction vers la stabilisation des ménages. Ces mesures nécessaires permettront de minimiser les saisies dans les mois à venir, d’alléger la capacité des abris d’urgence et d’atténuer les infections potentielles au COVID-19. »

Au moment d’écrire ces lignes, il n’existe actuellement aucun moyen pour les propriétaires eux-mêmes de demander ou de demander une partie de ce financement. Parmi les détails supplémentaires à connaître sur ce programme, le département du Trésor va distribuer au moins 50 millions de dollars à chaque État des États-Unis, argent qui devra être entièrement dépensé d’ici le 30 septembre 2025. L’argent sera distribué par l’État. programmes de logement, et le propriétaire devra également avoir subi une épreuve quelconque, comme la perte d’un emploi.

Aide aux locataires. Le plan de sauvetage américain a également injecté davantage de fonds, en plus de ce qui était approprié dans le plan de relance de l’administration Trump de décembre 2020, pour aider les locataires en difficulté à cause de la pandémie. Selon le département du Trésor américain, voici ce qui a été inclus dans ce sens pour aider les locataires pendant les dernières semaines de l’administration Trump : « Le projet de loi de crédits de décembre prévoyait 25 milliards de dollars d’aide fédérale à administrer par le programme Emergency Rental Assistance (ERA) pour les décaissements aux programmes existants des gouvernements étatiques et locaux. Le plan de sauvetage américain double presque le financement initial pour étendre la portée et l’impact du programme ERA existant, en prenant des mesures supplémentaires pour atténuer les dommages financiers causés par la pandémie et assurer la sécurité des Américains pendant que le pays lutte contre le virus. »

Le plan de sauvetage américain, poursuit ce résumé, «fournit 21,6 milliards de dollars aux États, territoires et gouvernements locaux pour aider les ménages qui ne sont pas en mesure de payer le loyer et les services publics en raison de la crise du COVID-19».

Meilleure offre du jour Amazon a oublié de mettre fin à cette offre Prime Day la plus vendue – maintenant à seulement 17 $ ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 16,98 $ Vous économisez : 13,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission