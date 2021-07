Les paiements de relance de 3 600 $ commencent la semaine prochaine

Dans une semaine à partir de demain, c’est le jour de la paie en Amérique. À plus d’un titre. C’est vrai – il est temps pour une nouvelle mise à jour du contrôle de relance, celle-ci peut-être la plus importante de toutes les mises à jour similaires que nous avons partagées au cours des 17 derniers mois environ.

À partir de mercredi prochain, l’IRS enverra le premier versement d’une série de six mois de chèques de relance à des millions de familles américaines. Si vous avez suivi pendant que nous avons couvert l’arrivée imminente de ces nouveaux chèques de relance, alors vous savez que les nouveaux paiements seront généralement de 250 $ ou 300 $. Par enfant éligible. Jetons un autre regard sur ce qui s’en vient et qui recevra ces nouveaux paiements.

Une nouvelle mise à jour du contrôle de relance

Ces nouveaux chèques sont peut-être les plus importants à émettre jusqu’à présent pendant la pandémie de coronavirus, pour la simple raison qu’ils dépasseront de loin la taille des chèques précédents. Lorsque ces nouveaux chèques sont ajoutés tous ensemble, c’est.

Il y aura en tout six nouveaux contrôles de relance. Un par mois, de juillet à décembre. Additionnez ces chèques, plus un crédit d’impôt correspondant que vous recevrez l’année prochaine, et le total sera de 3 000 $ ou 3 600 $ – encore une fois, par enfant.

Qu’est-ce que c’est : Tous ces nouveaux chèques et le crédit d’impôt ne sont qu’une seule et même chose. Vous vous souvenez du plan de sauvetage de 1,9 billion de dollars que le Congrès a adopté et que le président Biden a signé en mars ? Il comprenait le financement de plus de chèques de relance de 1 400 $. Mais ce n’est pas de cela dont nous parlons ici.

Non, ces nouveaux paiements sont tous des éléments du crédit d’impôt fédéral pour enfants élargi. C’est une autre partie importante de cette dernière mise à jour du contrôle de relance dont il faut être conscient.

Le crédit d’impôt fédéral pour enfants – ce que vous devez savoir

La loi de relance de mars a étendu ce crédit d’impôt de 2 000 $ à 3 600 $ pour chaque enfant de moins de six ans, et à 3 000 $ pour les enfants âgés de six à 17 ans.

Disons que vous avez un enfant de 5 ans. Vous recevrez 3 600 $, mais pas en une seule fois. La moitié de ce montant (1 800 $) vous sera remis l’année prochaine sous forme de crédit d’impôt. Après avoir produit votre déclaration de revenus fédérale en 2022, c’est-à-dire. Vous obtiendrez les 1 800 $ restants répartis sur six chèques de relance mensuels, à partir du 15 juillet.

Ils seront pour 300 $ chacun. Et vous les recevrez par dépôt direct ou par la poste lorsque l’IRS les enverra le 15 de chaque mois. Sauf en août, où le chèque sera émis le vendredi 13 août, puisque le 15 est un dimanche ce mois-là.

En termes de ce que vous devez savoir d’autre dans le cadre de cette nouvelle mise à jour du contrôle de relance :

Nous ne savons toujours pas certaines choses. Comme ce qui se passe après l’expiration de ces six chèques en décembre. Et après le crédit d’impôt l’année prochaine.

L’expansion du crédit d’impôt pour enfants se poursuivra-t-elle? Le président Biden le veut. On ne sait pas, cependant, s’il y a un soutien politique au Congrès pour cela. Et comment cela pourrait avoir un impact sur les discussions, si jamais elles démarrent, pour un quatrième contrôle de relance. Ce qui est un tout autre défi politique.

