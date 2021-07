Les paiements en bitcoins seront-ils la grande surprise d’Amazon pour le Black Friday cette année ?

L’intérêt pour le Bitcoin et la crypto-monnaie a atteint un niveau record cette année. Bitcoin a atteint un record de plus de 64 000 $ il y a quelques mois avant de plonger de plus de 50%. La pièce la plus populaire au monde est revenue à un peu moins de 40 000 $ aux premières heures de lundi, après un rallye massif pendant la nuit. Bitcoin n’a pas seulement attiré l’intérêt d’un plus grand nombre d’investisseurs de détail cette année. Les entreprises prêtent attention au bitcoin et à l’ensemble de l’espace des crypto-monnaies. Tesla d’Elon Musk et SpaceX possèdent des bitcoins. PayPal prend en charge plusieurs jetons numériques et permet aux gens de payer des marchandises en ligne avec leurs soldes cryptographiques. C’est pourquoi il n’est pas surprenant d’apprendre que le plus grand détaillant au monde s’efforce d’apporter des paiements en bitcoins sur sa plate-forme. Amazon aurait l’intention de prendre en charge le bitcoin d’ici la fin de l’année. Et cela pourrait s’avérer être une grosse surprise pour le Black Friday pour les acheteurs d’Amazon.

Les rapports du week-end ont indiqué qu’Amazon recherchait un expert en monnaie numérique et en blockchain. Cela suffit à tout passionné de crypto pour spéculer qu’Amazon souhaite apporter des paiements en bitcoins à sa plate-forme.

Cependant, ce n’est pas une confirmation officielle qu’Amazon acceptera bientôt les paiements en bitcoins. La technologie Blockchain n’est bien sûr pas utilisée uniquement comme alternative aux transactions de paiement fiduciaire. Amazon pourrait vouloir rechercher d’autres aspects de l’espace blockchain qui n’ont rien à voir avec les paiements réels.

Les plans crypto d’Amazon sont plus importants que les paiements en bitcoins

Un supposé initié a déclaré à CityAM qu’Amazon alignait “définitivement” les paiements cryptographiques. Bitcoin n’est que le début, selon le rapport.

Amazon pourrait autoriser les paiements en bitcoins dans un premier temps, mais d’autres pièces numériques suivront. L’objectif d’Amazon serait de créer son propre jeton numérique. La société prévoit apparemment de commencer à accepter les paiements en bitcoins “d’ici la fin de l’année”. Son propre jeton numérique pourrait suivre en 2022.

L’initié n’a fourni aucune date ferme. Mais si les paiements en bitcoins sont en cours pour cette année, alors Amazon ne peut pas ignorer le Black Friday. C’est son événement shopping le plus important et le plus attendu de l’année après le Prime Day. De plus, les ventes du Black Friday s’étendent du début novembre jusqu’à la fin de la période des fêtes.

“Il ne s’agit pas seulement de mettre en place des solutions de paiement par crypto-monnaie à un moment donné dans le futur”, a déclaré l’initié à propos de l’offre d’emploi d’Amazon. “Il s’agit d’une partie intégrante, bien discutée et intégrale du futur mécanisme de fonctionnement d’Amazon.”

“Cela commence par le bitcoin – c’est la première étape clé de ce projet de crypto”, a-t-elle déclaré, ajoutant que “la directive vient du sommet… Jeff Bezos lui-même”.

Le jeton Amazon

Une fois qu’Amazon aura défini une méthode rapide et sécurisée d’acceptation des paiements en bitcoins, il passera à d’autres pièces numériques. “Ethereum, Cardano et Bitcoin Cash seront les prochains sur la liste avant de mettre en ligne huit des crypto-monnaies les plus populaires”, a-t-elle déclaré. « Cela ne prendra pas longtemps car les plans sont déjà là et ils y travaillent depuis 2019. »

Le projet serait « à peu près prêt à démarrer », dans le but de créer un jeton Amazon. “Lorsque tous ces canards cryptographiques sont alignés, il y a une autre tournure pour pousser les choses encore plus loin en faveur d’Amazon – un jeton natif”, a ajouté l’initié.

Elle a expliqué que nous pourrions nous diriger vers la tokenisation après un an d’expérience de paiements en crypto-monnaie pour des marchandises. Outre les paiements en ligne, l’« infrastructure à plusieurs niveaux » pourrait permettre aux utilisateurs de gagner des jetons dans le cadre de programmes de fidélité.

“Il n’y a pas grand-chose de plus, pour l’instant, mais vous pouvez garantir que le plan Bitcoin sera surveillé de près, car les opportunités avec la propre version d’Amazon d’une crypto seront explorées”, a-t-elle déclaré.

