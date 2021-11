Les paiements numériques augmenteront de 63% et les utilisateurs doubleront en 5 ans

11/09/2021 à 15:21 CET

Maria Refojos

Les consommateurs ont changé leur comportement de paiement ces dernières années, adoptant le domaine numérique pour effectuer leurs achats dans des établissements physiques. Cartes sans contact, mais aussi le téléphone portable et même la montre (tant qu’il s’agit de smart ou smartwatch), ont supplanté le cash dans une tendance qui s’est accélérée avec l’aide du covid-19.

A priori, cela s’explique car ce type d’outil permet d’intégrer les carte de débit ou de crédit de l’institution financière du particulier, ou celle de l’établissement lui-même (supermarchés, centres commerciaux et autres commerces proposent ce type de plastiques), au terminal mobile. Et de cette façon, il est possible d’effectuer la transaction sans contact avec le point de vente du magasin: il suffit de rapprocher le mobile ou la smartwatch du terminal et d’authentifier l’achat avec l’empreinte digitale ou avec ce que demande l’application.

Pendant des mois, dans les moments les plus durs de la pandémie et des restrictions de mobilité, « la consommation mobile a augmenté de façon exponentielle, mettre de côté l’argent liquide par peur de le manipuler, et privilégier l’utilisation de moyens de paiement alternatifs », explique-t-il. Roberto Monge, directeur des opérations de Telecoming, une société espagnole spécialisée dans le développement de la technologie de monétisation des services numériques. En réponse, de nombreuses entreprises ont dû renforcer leurs outils et canaux de paiement en ligne pour atténuer la baisse de la demande.

Outre les facteurs liés à la crise sanitaire, le changement des habitudes est porté par la baisse significative des points d’accès au cash. Selon un rapport de la Banque d’Espagne, fin 2020, le nombre d’agences bancaires avait diminué d’environ 50 % par rapport à 2008, tandis que le nombre total d’agences distributeurs automatiques de billets il a été réduit de 20 %.

Une évolution qui a conduit l’Espagne à se positionner comme le troisième pays d’Europe avec le plus grand nombre de paiements sans contact, derrière Royaume-Uni et France. Plus précisément, l’analyse réalisée par Telecoming estime que cette année, un total de 2 594 millions de paiements sans contact seront effectués en Espagne via des smartphones, des cartes et des appareils portables, pour une valeur de 41 862 millions d’euros.

Les projections préparées par cette société, avec les données de Juniper Research, prévoient que ce type de transaction augmentera à un taux annuel de 10 % parmi les citoyens espagnols, tandis que les progrès dans l’ensemble de l’Europe seront un peu plus intenses, puisqu’on s’attend à un taux annuel moyen de 17 %. Avec l’horizon fixé en 2026, en Espagne, le volume des opérations dépasserait 4 228 millions de paiements, soit 62,9 % de plus qu’en 2021, et le montant atteindrait 63 974 millions d’euros.

Plus de deux fois plus d’utilisateurs

Concernant le nombre d’utilisateurs, ce rapport prévoit un rebond des 14 millions de personnes qui utilisent actuellement différentes applications de paiement mobile pour effectuer leurs achats, à la 31 millions en 2026, ce qui signifierait plus que doubler cette clientèle.

La « forte augmentation des volumes de paiement mobile (Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay) » au cours des cinq prochaines années sera la « conducteur principal » de cette croissance, dit Roberto Monge.

Car en analysant les services de paiement, le rapport indique qu’en 2021 la technologie HCE Wallet (Émulation de carte hôte), qui relie la carte de crédit ou de débit de l’utilisateur aux serveurs bancaires, est celui qui compte le plus d’utilisateurs, avec un total de 6 millions. Derrière se trouveraient Apple Pay et Google Pay, avec respectivement 3 millions d’utilisateurs, et Samsung Pay, avec 2 millions.

Mais d’ici 2026, la donne va changer : le rapport Telecoming indique que Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay vont tripler le volume d’utilisateurs et ils agglutinaient 93 % du total, au détriment de HCE Wallet, qui ramènerait sa base d’utilisateurs à 2 millions.

Sur la base des transactions totales, ce sont les cartes qui mènent les paiements sans contact, avec un total de 2 136 millions de transactions en 2021 en Espagne, contre 459 millions de transactions via mobile. Au total, les prévisions de l’entreprise prévoient que le format mobile montera en flèche pour atteindre 1 161 millions de transactions en 2026, avec un volume de 15 195 millions d’euros.

De plus, il indique qu’en 2023 100% des cartes bancaires seront sans contact et qu’il y en aura en circulation 76 millions de cartes sans contact en Espagne, et que le coût moyen par achat avec une carte sans contact restera autour de 17 euros dans les années à venir.

« La technologie a façonné de nouvelles habitudes de consommation dans lesquelles le paiement sans contact est de plus en plus intégré »

La fracture numérique

« C’est un fait que la technologie a façonné de nouvelles habitudes de consommation dans lesquelles le paiement sans contact est de plus en plus intégré », assure le directeur des opérations de Telecoming. Cependant, cet expert exclu qu’il soit possible de parler de disparition de l’argent liquide et que, même, « la numérisation est plus susceptible de faire disparaître le plastique plus tôt que l’argent liquide ». « N’oublie pas ça il y a un réel fossé des groupes non bancarisés comme les plus jeunes, ou les générations dites d’argent, qui ne sont pas encore intégrées dans l’économie numérique », souligne-t-il.

Cette fracture numérique est l’une des préoccupations que la société de gestion de crédit met également en garde contre Intrum, qui considère qu’une transition complète vers la monnaie et les paiements numériques pourrait avoir des conséquences négatives telles qu’une « augmentation de l’exclusion sociale ». Et, parallèlement à cela, d’autres comme « l’augmentation de la cybercriminalité, les dépenses excessives ou, dans le cas des entreprises, une plus grande menace pour les détaillants ».

En prévention, Monge propose de travailler « en deux lignes ». En premier lieu, le gestionnaire parle de promouvoir l’éducation technologique et financière auprès de tous les groupes, « afin qu’ils comprennent les risques et les opportunités que l’écosystème des paiements numériques apporte avec lui« Deuxièmement, il propose » de développer des moyens de paiement inclusifs « , en profitant du fait que la pénétration mobile en Espagne est l’une des plus élevées d’Europe. » Je suis convaincu que, si les développeurs, les régulateurs et les entreprises travaillent dans ce sens, nous y parviendrons. », conclut-il.