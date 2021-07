Les paiements numériques sont la nouvelle norme : les applications de paiement basées sur UPI, les portefeuilles numériques lorgnent désormais les petites villes

Les consommateurs optant de plus en plus pour les transactions numériques plutôt que les transactions en espèces, et avec la croissance simultanée du commerce électronique et de la pénétration d’Internet en Inde, les paiements numériques devraient continuer sur une trajectoire ascendante.

Les applications de paiement numérique basées sur UPI, qui étaient sur une trajectoire de croissance même avant la pandémie, prospèrent dans la nouvelle normalité. Un rapport conjoint des sociétés de recherche Worldpay et FIS indique que 39,7% des paiements de commerce électronique en Inde ont été effectués via des portefeuilles numériques en 2020 et que les portefeuilles sont désormais devenus le principal mode de paiement en ligne du pays. Les consommateurs optant de plus en plus pour les transactions numériques plutôt que les transactions en espèces, et avec la croissance simultanée du commerce électronique et de la pénétration d’Internet en Inde, les paiements numériques devraient continuer sur une trajectoire ascendante.

La transition des petites entreprises vers les médias en ligne a également entraîné cette croissance. Selon les données d’EY, les transactions numériques basées sur UPI ont augmenté de 110% en volume et de 109% en valeur, de juin 2020 à juin 2021. Pour la plupart des instruments de paiement, y compris UPI, les cartes de débit et de débit, et ceux à point- des ventes, la taille des billets avait baissé lors de la première vague.

Nilesh Naker, partenaire – fintech, EY, déclare qu’au cours des derniers mois, cependant, il y a eu une augmentation significative de la taille des billets. Les dépenses via UPI ont vu une augmentation de 29% de la taille moyenne des transactions pendant la pandémie, d’une année sur l’autre, de juin 2020 à juin 2021. “Cela montre que les gens sont désormais à l’aise avec les paiements numériques et disposés à effectuer des transactions avec des montants plus élevés », note-t-il.

Mahendra Nerurkar, PDG d’Amazon Pay, partage que la société a lancé la fonctionnalité ‘Amazon Pay Later’ en avril 2020. « Depuis lors, nous avons enregistré deux millions de clients utilisant la fonctionnalité sur la plate-forme avec environ 10 millions de transactions cadencées jusqu’en juin, 2021 », dit-il.

De même, PhonePe a enregistré une croissance mensuelle de 50 % de nouveaux clients sur son application d’avril 2020 à juin 2021. Karthik Raghupathy, vice-président, stratégie et développement commercial, PhonePe, a déclaré : ‘ segment de découverte de notre application avec l’ajout d’une option de paiement à distance, d’informations sur les horaires des magasins marchands et d’options de chat qui relient les consommateurs à leurs épiceries, pharmacies et autres fournisseurs de services essentiels locaux.

PhonePe a récemment lancé une solution de paiement à la livraison (COD) ce mois-ci. Grâce à un code QR, les clients peuvent payer le remboursement numériquement via l’application au moment de la livraison. « Cela entraînera des paiements sans contact pour les clients qui sont traditionnellement plus à l’aise avec le paiement à la livraison », ajoute Raghupathy. PhonePe affirme que sa base d’utilisateurs est passée de 200 millions en mars 2020 à plus de 300 millions actuellement.

Akshay Mehrotra, cofondateur et PDG d’EarlySalary et membre fondateur de la Fintech Association for Consumer Empowerment (FACE), déclare : « Les paiements numériques sont devenus importants non seulement pour les plateformes en ligne, mais aussi pour les achats en magasin.

Vivek Belgavi, partenaire et leader, fintech, PwC India, observe qu’avec la levée des restrictions et l’ouverture de l’économie, il pourrait y avoir un léger changement dans le comportement des consommateurs. Les paiements numériques continueront cependant d’être pertinents, dit-il.

Avec WhatsApp Pay recevant le feu vert avec un plafond de base d’utilisateurs de 20 millions en novembre 2020, les choses sont susceptibles de devenir encore plus excitantes en raison de l’ampleur de WhatsApp en tant que plate-forme de discussion. Naker a déclaré : « Nous prévoyons une trajectoire de croissance aussi élevée que 10 à 15 fois celle du marché actuel des transactions UPI au cours des trois à cinq prochaines années. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.