Les paiements P2P de crypto-monnaie de Signal sont tranquillement devenus mondiaux

Le contrôle réglementaire peut encore s’avérer problématique aux États-Unis

Il semble que la dernière nouveauté dans les applications de messagerie soit la prise en charge de l’envoi d’argent. Vous pouvez payer les gens via WhatsApp depuis un certain temps sur certains marchés, et Meta a récemment commencé à tester les paiements aux États-Unis. Signal prévoyait depuis un certain temps de se lancer dans l’action, et l’application de messagerie axée sur la confidentialité a commencé à tester une fonctionnalité de paiement l’année dernière pour les utilisateurs au Royaume-Uni (avant de lancer une version bêta dans d’autres pays plus tard), leur permettant d’envoyer des paiements à leurs contacts via une crypto-monnaie appelée MobileCoin. Nous apprenons maintenant que la fonctionnalité a fait une expansion mondiale discrète.

Les utilisateurs de Signal dans le monde entier peuvent désormais envoyer et recevoir des paiements cryptés directement via l’application, comme l’a rapporté Wired – en fait, selon Signal, il a basculé l’interrupteur en novembre et ne l’a jamais vraiment rendu public. Accéder à votre portefeuille est aussi simple que d’appuyer sur votre photo de profil et de sélectionner « Paiements ». Pour charger, appuyez sur « Ajouter des fonds » et l’application vous donnera l’adresse de votre portefeuille crypté, où vous pouvez envoyer MobileCoin. Il est toujours répertorié comme étant en version bêta, mais il devrait apparaître pour tout le monde.

Le choix de l’application d’utiliser MobileCoin au lieu de la monnaie fiduciaire ou même d’un actif cryptographique plus populaire est également apparemment stimulé par l’approche de Signal en matière de confidentialité.

Comme Bitcoin ou Ethereum, la plupart des cryptos ont des blockchains accessibles au public où vous pouvez rechercher une adresse et voir à la fois son solde actuel et les transactions entrantes/sortantes. MobileCoin, d’autre part, n’a pas de tels enregistrements accessibles au public et prend des mesures pour vaincre le traçage, au point que même Signal ne sait combien d’argent vous avez chargé dans l’application. Ceux d’entre vous qui suivent de telles choses seront heureux de savoir que le système utilise une preuve de participation au lieu de preuve de travail, de sorte que vous ne contribuez pas tellement activement au changement climatique en utilisant cela, contrairement aux options les plus populaires.

Cette approche des paiements P2P présente quelques problèmes qui pourraient compliquer son adoption, en particulier aux États-Unis. Tout d’abord, vous ne pouvez pas charger votre argent sur Signal via un processeur de paiement classique. Au lieu de cela, pour obtenir des fonds dans et hors de l’application, vous devrez acheter/vendre la crypto-monnaie, et elle n’est disponible que sur des bourses plus petites comme BitFinex et FIX, dont aucune n’est disponible aux États-Unis.

Mis à part la stigmatisation morale (bien méritée) qui est attachée à tout ce qui est lié à la crypto de nos jours, le déploiement d’une crypto-monnaie entièrement privée par conception pourrait également causer des problèmes à Signal avec le gouvernement fédéral américain. Après tout, il existe une législation qui oblige les sociétés de crypto-monnaie à collecter des informations auprès des utilisateurs et à signaler certaines transactions à l’IRS, car comme Ben Franklin l’a écrit un jour, rien n’est certain, sauf la mort et les impôts.

La disponibilité étant désormais étendue, nous serons curieux de voir si l’utilisation commence à prendre de l’ampleur sur certains des plus grands marchés de Signal, à condition que les problèmes de réglementation ne posent pas trop de problèmes.

