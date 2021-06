Les paiements plus rapides ne sont plus une option pour les clients de Binance en Grande-Bretagne dans un contexte de pression réglementaire croissante. #binance #fiatramp #UK #lockwoman #crackdow #altcoinera #altcoin #altcoins #altcoinnews #altcoininvesting #altcointrading #altcoingenius #altcoinfeeds #altcoindaily #altcoinsinvesting #altcoinbuzz #altcoinseason

in

Dogecoin a obtenu une hausse de prix lundi sur un autre tweet d’Elon Musk, ce point à l’appui d’une mise à jour prévue.

Elon Musk, le fondateur parfois polémique de SpaceX et partisan de la cryptographie stop-and-go, a exprimé son soutien dimanche soir à un groupe de mises à jour majeures de la blockchain Dogecoin (DOGE). Les changements concevraient considérablement la conception du progiciel de la crypto-monnaie et modifieraient sa science économique symbolique.

La populaire « crypto blague » semble se préparer à devenir une pièce utilitaire lourde après un vaste afflux de capitalisation plus tôt cette année. Il reste à voir si les mises à jour prises en charge par Musk seraient intelligentes ou malsaines pour les détenteurs de la pièce devraient être adoptées.

Dans un fil Reddit dimanche, le développeur de Dogecoin Core, Saint Patrick Lodder, a résumé les mises à jour prévues :

«Cette proposition à l’une ou à toutes les parties prenantes de dogecoin suggère de réduire les frais moyens de 100 fois pour les transactions traditionnelles sur la chaîne dogecoin, de diviser la gestion complète de tous les aspects des frais entre les mineurs et les opérateurs de nœuds, de moins croire au développement de base et de transmettre un rapport pratique ( petit) espace de transaction gratuit qui incite à maintenir le réseau en bonne santé.

Des frais moins élevés pourraient attirer d’autres utilisateurs souhaitant utiliser Dogecoin pour la vérification d’argent, les envois de fonds et les règlements de paiements commerciaux en ligne. cela devrait également réduire l’incitation des mineurs à prendre en charge, valider, mettre à jour et sécuriser la blockchain Doge.

Elon Musk a déclaré dimanche soir au développeur de Dogecoin Core Ross Nicoll dans un tweet que ces modifications étaient “importantes à prendre en charge”.

Charles Hoskinson – qui a cofondé Ethereum avec Vitalik Buterin, et basé la blockchain compétitive Cardano – a récemment déclaré dans un podcast qu’il était tout simplement reconnaissant que Musk remue la marmite pour Dogecoin, même une fois qu’il fait simplement l’imbécile là-dessus.

En outre, il a également déclaré qu’il espérait que l’œil puisse inciter les “vrais développeurs” à revenir et à “commencer à travailler sur doge pour lui donner une certaine utilité et utilité, donc au moins c’est un plancher qui vaut le coup et ne s’effondrera pas”.

Dogecoin a obtenu une augmentation de valeur du tweet d’Elon Musk, passant de 0,242 $ (USD) à 0,266 $ avant de tomber en dessous de la résistance clé autour du niveau de 0,260 $ au moment de la publication.

La capacité de Musk à manœuvrer les marchés avec le robinet du bouton tweet a fait plaisanter un ancien gouvernement de Bitrefill: “Dis quelque chose, Elon Musk!” la semaine dernière avec le DOGE en baisse pendant 6 semaines consécutives. Cela culminait autrefois à côté du reste du marché des crypto-monnaies, bien que Dogecoin ait surpassé la plupart de ses concurrents tout au long de la bataille rangée récente (et sans doute en cours).