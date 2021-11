Les paiements pour les familles d’immigrants séparés sont le moins que Biden puisse faire

Le président Joe Biden a suggéré cette semaine que payer aux familles d’immigrants séparées par l’administration Trump 450 000 $ en compensation par personne séparée – comme le ministère de la Justice en discuterait actuellement dans les pourparlers de règlement – ​​est trop demander au gouvernement fédéral de faire. La Maison Blanche a noté qu’elle n’avait pas totalement exclu une forme de paiement.

Quelque 5 600 familles ont été intentionnellement séparées en détention pour immigrants sous l’ancien président Donald Trump en 2017 et 2018 après avoir tenté de traverser la frontière sud des États-Unis sans autorisation, et environ 1 000 familles n’ont pas encore été réunies. Les enfants enlevés à leurs parents ont été placés dans des familles d’accueil, chez des parents aux États-Unis et dans des centres de détention fédéraux, tandis que leurs parents étaient détenus séparément. Environ 940 réclamations ont été déposées jusqu’à présent qui feraient potentiellement partie du règlement.

Pour ces familles, le chiffre de 450 000 $ reflète le prix à payer pour faire face à ce qui pourrait être des conséquences psychologiques et sanitaires à vie du traumatisme de la séparation, ainsi que, dans certains cas d’enfants séparés, les abus physiques et sexuels qu’ils ont subis pendant leur placement en famille d’accueil et Garde américaine. De nombreux défenseurs se demandent si ce montant est vraiment suffisant compte tenu de la profondeur du traumatisme des familles – et de la durée à long terme de ses effets.

« Il n’y a aucune somme d’argent, ou quoi que ce soit de vraiment, qui puisse jamais faire quelque chose comme ça bien », a déclaré Conchita Cruz, codirectrice exécutive du Asylum Seeker Advocacy Project, qui a représenté des familles séparées et fait partie des négociations en cours. .

Mais pour certains responsables américains, 450 000 $ semblent un prix trop élevé.

Bien que désireux de faire amende honorable pour la politique de séparation des familles pendant la campagne électorale, Biden a déclaré mercredi que des règlements de cette taille n’allaient « pas se produire » et a réprimandé les journalistes pour « avoir envoyé ces ordures ». L’attachée de presse adjointe de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a ensuite précisé que Biden soutenait le règlement avec des familles séparées s’il est moins coûteux que la poursuite d’un litige, mais pas pour un montant de 450 000 $. Le DOJ a déclaré que 450 000 $ est également un chiffre trop élevé.

Les républicains se sont emparés de la question, cherchant à la transformer en arme contre Biden. Près d’une douzaine de sénateurs républicains ont récemment fait valoir dans une lettre à la Maison Blanche qu’un règlement « récompenserait financièrement les étrangers qui ont enfreint nos lois » et « encouragerait plus d’anarchie » à la frontière sud, où l’administration Biden a continué à soutenir la ligne dure de l’ère Trump. politiques d’exécution, qui facilitent les expulsions massives de migrants.

Jeudi, le sénateur du Texas Ted Cruz a ridiculisé l’idée.

Donc @JoeBiden veut donner 450 000 $ à chaque immigrant illégal. Et les peintures de Hunter Biden se « vendent » 500 000 $ chacune. Solution parfaite : offrez un tableau Hunter Biden à chaque immigré clandestin. Un gagnant-gagnant ! – Ted Cruz (@tedcruz) 4 novembre 2021

Mais alors que les républicains – et Biden – ont rejeté les efforts visant à obtenir ce qui pourrait sembler être un très grand règlement pour les familles séparées, il est important de replacer ce nombre dans son contexte. Le gouvernement fédéral a déjà indemnisé les victimes de ses propres politiques, y compris celles soumises à l’internement des Américains d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, en vertu desquelles quelque 120 000 citoyens américains et résidents d’ascendance japonaise ont été envoyés dans des camps aux États-Unis à la suite du bombardement de Pearl Harbor par des Japonais. les forces.

Et les défenseurs soutiennent que 450 000 $ n’est pas un montant déraisonnable compte tenu de ce que les familles séparées ont enduré et continueront de souffrir du fait de leur séparation.

« Il existe des preuves solides provenant de pédiatres, d’experts en santé mentale et en santé publique que la séparation de la famille provoque un traumatisme important qui peut avoir un impact sur un enfant pour les années à venir », a déclaré Amy Fischer, directrice du plaidoyer pour les Amériques à Amnesty International USA. « Le traumatisme dans cette affaire était le point, explicitement utilisé comme tactique par le gouvernement américain pour essayer de dissuader les familles de chercher la sécurité aux États-Unis. Le gouvernement américain a alors la responsabilité d’indemniser les familles pour ce traumatisme qui a été causé. »

Les familles séparées ont subi un traumatisme intense

La séparation familiale a des impacts psychologiques et sur la santé à long terme qui pourraient ne se manifester que des années plus tard, ou s’aggraver avec le temps – des résultats que le gouvernement américain avait prédits avant même de mettre en œuvre la politique de séparation familiale.

Le commandant Jonathan White, qui supervisait auparavant le programme gouvernemental de prise en charge des enfants immigrés non accompagnés, a déclaré au Congrès qu’il avait averti à plusieurs reprises les responsables qui avaient concocté la politique qu’elle aurait probablement « un potentiel important de traumatisme psychologique chez l’enfant ».

Un rapport de surveillance du gouvernement de septembre 2019 a confirmé que les enfants immigrés qui ont été placés sous la garde du gouvernement en 2018 ont souvent subi un « traumatisme intense » et que le traumatisme était encore plus aigu pour ceux qui ont été « séparés de manière inattendue d’un parent ».

Chaque enfant réagit différemment à la séparation familiale. Mais les psychologues ont observé trois principaux types d’effets : des perturbations de leurs attachements sociaux, une augmentation de leur vulnérabilité émotionnelle et (dans certains cas) un trouble de stress post-traumatique, a déclaré Lauren Fasig Caldwell, directrice de l’American Psychological Association pour les enfants, les jeunes et les bureau des familles.

Les enfants peuvent éprouver des difficultés à établir des relations, ce qui entraîne un isolement social. Ils peuvent montrer des signes d’anxiété et de dépression, d’agressivité et des difficultés à réguler leurs émotions ou à faire face au stress. Le stress peut entraver la mémoire, la durée d’attention et les capacités d’un individu à planifier, prendre des décisions et traiter l’information.

Fasig Caldwell a ajouté que ces symptômes pourraient n’être qu’à court terme ou persister à long terme – ou même ne pas se manifester jusqu’à ce qu’un enfant entre dans l’adolescence ou l’âge adulte. Tous pourraient entraver considérablement la réussite future d’un enfant à l’école et sur le lieu de travail. Les idées suicidaires découlant du TSPT et du trouble bipolaire peuvent également survenir plus tard dans la vie, tout comme les comportements à haut risque et autodestructeurs.

Au-delà de ces effets psychologiques, certains enfants ont également été soumis à des abus physiques et sexuels alors qu’ils étaient séparés de leurs parents. Par exemple, un enfant de six ans a été frappé dans sa famille d’accueil alors qu’il était séparé de son père pendant des mois.

Et lorsque l’immigrant hondurien Daniel Paz a été séparé de sa fille de 7 ans Angie en mai 2018, elle a été envoyée dans un centre de détention pour enfants, où il dit qu’un agent de l’immigration l’a agressée sexuellement et lui a dit que si elle le disait à quelqu’un, elle ne reverrait plus jamais ses parents. Angie a déclaré qu’elle avait également vu le même officier agresser sexuellement deux filles encore plus jeunes qu’elle.

« L’Angie que le gouvernement américain m’a rendue n’est pas la même fille qu’ils m’ont prise des bras dans ce centre de détention », a écrit Paz dans Newsweek après leur réunification.

Dans l’ensemble, ces formes d’abus peuvent avoir de graves répercussions à long terme sur la santé physique et mentale d’un enfant et son adaptation sexuelle ultérieure, et peuvent également éroder sa confiance dans les adultes pour prendre soin d’eux.

Yeni Gonzalez, une mère guatémaltèque qui a été séparée de ses trois enfants à la frontière américano-mexicaine, est embrassée par la bénévole Janey Pearl, lors d’une conférence de presse en 2018, à New York.Craig Ruttle/AP

Les familles séparées devraient être indemnisées pour le traumatisme considérable qu’elles ont subi

Bien que l’argent ne répare pas les dommages causés par les responsables du gouvernement américain, il commencerait à aider les familles séparées à aller de l’avant et servirait de déclaration publique que ce qui leur est arrivé était mal.

Les négociations de règlement sont toujours en cours, et il n’est pas clair quel cadre pourrait être utilisé pour déterminer le montant d’indemnisation que chaque famille recevrait. Mais Fischer a déclaré qu’en concevant un tel cadre, les avocats devraient tenir compte des impacts sociaux, émotionnels et physiques à long terme sur l’enfant, de l’âge de l’enfant au moment de la séparation, ainsi que de ce qui pourrait être suffisant pour que les familles assurer des soins de longue durée et un rétablissement après le traumatisme.

Il existe également des modèles historiques d’administration de l’indemnisation des victimes des politiques du gouvernement américain qui pourraient guider ce cadre. En 1983, un recours collectif très médiatisé a exigé que le gouvernement américain verse 27,5 milliards de dollars de dommages et intérêts aux survivants de l’internement japonais-américain ou à leurs descendants, pour réparer, entre autres, leur détresse psychologique. La poursuite a fait valoir que le programme d’internement n’était pas militairement nécessaire comme le gouvernement l’avait prétendu, mais qu’il était plutôt motivé par « des préjugés raciaux, l’hystérie de guerre et un échec du leadership politique ».

L’affaire a avancé devant les cours d’appel, y compris la Cour suprême, inspirant un débat politique vigoureux avant d’être finalement rejetée pour un détail technique. Bien que le litige n’ait pas prévalu, il a galvanisé la pression politique pour rectifier les torts passés et a finalement conduit Ronald Reagan à signer la Loi sur les libertés civiles en 1988, donnant 20 000 $ en compensation à chaque survivant ; environ 46 000 $ en dollars de 2021.

Il existe d’autres moyens pour le gouvernement américain d’aider les familles séparées, en plus de les indemniser.

Conchita Cruz a déclaré qu’il y avait eu des efforts pour que les familles touchées aient un accès gratuit aux soins médicaux et de santé mentale et aux services sociaux. C’est particulièrement important étant donné que beaucoup d’entre eux sont des non-citoyens et pourraient ne pas être éligibles aux programmes d’assurance-maladie publics, y compris Medicaid et le programme d’assurance-maladie pour enfants. Sans assurance, les soins continus deviennent souvent prohibitifs. Bien que les personnes qui ont obtenu l’asile soient éligibles à ces programmes, le processus d’obtention de l’asile peut prendre des mois, voire des années.

Les avocats ont également plaidé en faveur d’une voie légale plus immédiate permettant aux familles séparées de rester aux États-Unis sans crainte d’expulsion, bien qu’il ne soit pas clair si Biden soutiendrait une telle voie.

En fin de compte, les défenseurs estiment que rejeter ces solutions potentielles, comme l’ont fait certains républicains, est un moyen de banaliser le traumatisme des familles séparées.

« Le gouvernement peut choisir de défendre les cas où des représentants du gouvernement abusent ou non d’enfants sous leur garde », a déclaré Conchita Cruz. « C’est vraiment là où nous en sommes. »