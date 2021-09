Les paiements WhatsApp pourraient bientôt gagner de l’argent

in

WhatsApp fait tout son possible pour obtenir une part du gâteau des transferts d’argent, en introduisant les paiements mobiles de personne à personne en Inde et au Brésil. Et quoi de mieux que d’envoyer à votre ami l’équivalent d’un combo de fast-foods pour couvrir le temps où vous avez laissé votre portefeuille dans la voiture ? Eh bien, beaucoup de choses. Mais récupérer une infime partie de ce paiement sous forme de crédit est probablement l’un d’entre eux.

Une analyse approfondie de WABetaInfo révèle que la fonctionnalité est actuellement en cours de développement pour les futures versions de l’application, bien que le cadre soit visible dans le code. Il semble que la fonction “cashback” soit limitée à l’Inde, ou c’est simplement là que WhatsApp a l’intention de l’utiliser en premier. Et la valeur n’est que de dix roupies pendant la période promotionnelle (c’est environ 14 cents américains, à titre de comparaison).

Selon la source, les utilisateurs verraient la valeur du cashback sur leurs comptes 48 heures après l’envoi du transfert initial. Et comme d’habitude avec ces choses, cela peut ne pas être ouvert à tout le monde – WhatsApp ne peut étendre l’offre qu’aux utilisateurs qui n’ont jamais utilisé le système de transfert de paiement auparavant. La découverte de cette fonction dans l’application bêta indique qu’elle arrive bientôt, mais précisément quand on ne sait pas pour le moment.