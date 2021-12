Les paires de boîtiers elago AirPods Pro AirTag forment avec la fonction

Plus tôt cet automne, Apple a déployé Find My support pour AirPods Pro. Mais si cette implémentation n’était pas tout ce que vous attendiez, le nouveau boîtier Snapshot d’elago intervient pour fournir une recherche d’objets à part entière compatible U1 avec de la place pour un AirTag et un design inspiré de l’appareil photo. Mais est-ce que le 13 $ accessoire qui vaut vraiment votre argent ? Notre dernière revue Testé avec 9to5Toys examine de plus près.

Pratique avec l’étui elago AirPods Pro AirTag

Fidèle à son nom, l’étui elago Snapshot AirPods Pro arrive avec un design en forme d’appareil photo reflex numérique. Arborant une construction en silicone, l’accessoire est disponible dans l’un des trois styles différents et ajoute une protection supplémentaire en plus de son look unique. Il dispose également d’un mousqueton à clipser sur le côté de votre sac à dos.

Nous avons l’habitude de voir les gens d’elago sortir des couvertures pour décorer vos écouteurs de divers designs amusants, mais c’est l’une des premières fois que ces nouvelles formes ont une fonction. Le nouveau boîtier elago AirPods Pro est doté d’une fente intégrée à l’avant à placer dans un AirTag, apportant tout le suivi de précision U1 à vos écouteurs. Mais est-ce que cette fonctionnalité vaut la peine 13 $ considérant qu’Apple a récemment ajouté un support similaire à Find My aux AirPods Pro ? Nous enquêtons ci-dessous.

Voici de plus près la fiche technique :

Contrairement à d’autres étuis génériques fabriqués en série, tous nos étuis sont conçus en interne à partir de zéro. Du concept au produit fini, chaque aspect de la création d’un produit est réalisé en interne pour garantir que vous obtenez un étui qui s’adaptera parfaitement, aidera à protéger des chutes et aura fière allure – vous faisant gagner du temps et de l’argent ! Ne perdez plus jamais votre coque avec la nouvelle coque elago at snapshot compatible avec les airpods pro ! L’étui a une fente compatible avec vos airtags Apple afin que vous puissiez toujours garder une trace de votre appareil ! L’étui a été conçu pour ressembler à un appareil photo que vous pouvez emporter partout avec vous ! La fente compatible avec les airtags vous permet d’afficher le logo Apple ou votre image gravée comme objectif de l’appareil photo !

Le point de vue de 9to5Toys :

Nous sommes depuis longtemps fans d’elago autour de ces pièces chez 9to5Toys, et cette impression se poursuit avec l’une de ses dernières versions. Le nouveau boîtier Snapshot arrive avec une grande partie de la même nouveauté que nous attendons de la marque, mais en tire parti pour apporter des fonctionnalités supplémentaires.

La qualité de construction est la même que celle que nous avons connue dans le passé d’elago, avec un ajustement serré qui s’enroule presque parfaitement autour de votre étui de charge. La pochette AirTag sur le devant est également assez serrée, vous ne devriez donc pas vous soucier du fait que le chercheur d’articles glisse. Et en ce qui concerne la conception, j’adore le fait qu’elago se soit concentré sur la conception de l’appareil photo. Les faux boutons à l’arrière et l’obturateur en haut vendent vraiment un facteur de forme.

La grande question avec l’étui instantané elago est de savoir si les dépenses 13 $ fusionner efficacement AirPods Pro avec un AirTag en vaut la peine. Surtout si l’on considère qu’Apple vient de déployer l’intégration Find My plus tôt cet automne. Pour répondre à cela, cela vaut la peine de récapituler ce que vous obtenez dans les deux cas.

Tout d’abord, la propre implémentation d’Apple pour les AirPods Pro est loin d’être parfaite, et il lui manque l’ultra-précision que vous trouverez avec la puce U1 sur un AirTag. En revanche, utiliser le véritable outil de recherche d’articles offre la même interface de réalité augmentée, avec juste des détails beaucoup plus précis sur l’emplacement de vos écouteurs.

Donc, en fin de compte, si vous êtes quelqu’un qui n’égare jamais vraiment vos AirPods Pro, l’étui elago Snapshot ne vaut probablement pas l’argent. Mais si la tranquillité d’esprit supplémentaire serait appréciée et que vous cherchez de toute façon à apporter des vibrations de caméra à vos oreillettes, le boîtier unique mérite définitivement le sceau d’approbation Testé avec 9to5Toys.

