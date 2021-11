« Les Palaos ont un lien avec cette équipe »

18/11/2021 à 00h18 CET

.

L’entraîneur du Barça Sarunas Jasikevicius a souligné le soutien des supporters à la rentrée de ce mercredi contre le CSKA Moscou (81-73) et a déclaré que le Palau Blaugrana « a un lien avec cette équipe & rdquor;.

« Nous devons être plus Serbes, Grecs et Lituaniens. Le Palau a un lien avec cette équipe et peut aller plus loin. Il faut être exigeant avec le coach, avec le joueur et aussi avec les supporters. Le plus important, c’est qu’il encourage quand on est pire & rdquor;, a déclaré le technicien.

L’entraîneur lituanien a déclaré qu’au dernier quart Brandon Davies et Nikola Mirotic « mettent l’équipe sur le dos & rdquor; pour commander le retour de Barcelone et a souligné la grande prestation du joueur hispano-monténégrin au-delà des 21 points marqués.

« Pour Mirotic, c’est très facile de marquer 20 points, mais comme ça on ne gagne pas les titres. Les titres se gagnent dans des matchs comme ceux d’aujourd’hui, avec discipline et lutte. Si nous voulons faire de grandes choses, tout le monde doit faire de petites choses & rdquor;, a déclaré Jasikevicius.

Il a également estimé que même si le CSKA « a sorti le Barça du terrain & rdquor; au troisième quart en raison de leur agressivité, l’équipe du Barça « a fait preuve de caractère & rdquor; pour retracer le match dans les dernières minutes : « On a compris qu’il fallait souffrir & rdquor ;.

Enfin, Jasikevicius a confirmé que Cory Higgins, qui a raté les quatre derniers matchs en raison d’une blessure, ne sera pas récupéré pour le match de ce vendredi contre l’Asvel Villeurbanne et n’a pas donné de détails sur l’état de Nick Calathes, qui a fini la nuit touché.