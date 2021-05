Les Palestiniens tirent des roquettes sur Israël alors que les affrontements se poursuivent ⋆ .

Des groupes terroristes dans la bande de Gaza ont menacé de transformer Ashkelon «en enfer» mardi en lançant une volée massive de roquettes sur la ville du sud d’Israël, blessant sept personnes – alors que les attaques transfrontalières ont fait 24 morts parmi les Palestiniens, dont neuf enfants, selon les rapports.

Le barrage est survenu après une nuit de tirs de roquettes presque incessants sur les communautés israéliennes et alors que les forces de défense israéliennes menaient des frappes sur plus de 100 cibles dans l’enclave côtière, a rapporté le Times of Israel.

, citant des sources militaires.

La soi-disant «opération Gardien des murs» de Tsahal s’est poursuivie un jour après le déclenchement de violences majeures depuis Gaza, notamment de rares tirs de roquettes sur Jérusalem au milieu d’émeutes dans la vieille ville, a rapporté le média.

Au moins 23 Palestiniens ont été tués lundi soir et tôt mardi dans la bande de Gaza, dont neuf mineurs, selon le ministère de la Santé de Gaza. 107 autres Palestiniens ont été blessés, a-t-il ajouté.

Des médecins israéliens transportent un homme blessé sur une civière dans une ambulance dans un quartier résidentiel ciblé de la ville d’Ashkelon, dans le sud d’Israël, le 11 mai 2021, après que des roquettes aient été tirées par le Hamas.ACK GUEZ / . via .

Des responsables militaires israéliens ont déclaré qu’au moins 15 des personnes tuées étaient des membres du groupe terroriste Hamas qui lançaient des roquettes ou des missiles guidés antichar sur l’Etat juif, a rapporté le Times of Israel.

La police israélienne inspecte un complexe résidentiel qui a été endommagé par une roquette tirée depuis la bande de Gaza à Ashkelon, en Israël, le 11 mai 2021. EPA / ABIR SULTAN

Brick. Le général Hidai Zilberman, porte-parole de Tsahal, a déclaré aux journalistes que plusieurs des personnes tuées à Gaza – dont au moins trois enfants – avaient été touchées par des roquettes errantes lancées par les terroristes, et non par des frappes aériennes israéliennes.

Des soldats israéliens se tiennent à côté d’un système de défense aérienne Iron Dome destiné à intercepter les roquettes lancées depuis la bande de Gaza.JACK GUEZ / . via .

Zilberman a déclaré que Tsahal prenait des mesures pour éviter des victimes civiles, mais qu’elles pourraient se produire de toute façon car le Hamas opère délibérément dans une zone densément peuplée, utilisant les résidents comme boucliers humains.

La fumée s’échappe d’un incendie provoqué par des ballons incendiaires lancés depuis la bande de Gaza dans la ville israélienne d’Ashkelon le 9 mai 2021.JACK GUEZ / . via .

Il a ajouté que les combats devaient durer au moins plusieurs jours de plus et que le Hamas pouvait s’attendre à des heures à venir particulièrement punitives.

“Nous avons une journée intense devant nous”, a déclaré Zilberman mardi matin, ajoutant: “Nous avons un objectif et nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne l’aurons pas atteint.”

Les équipes de secours israéliennes aident les habitants choqués d’un quartier résidentiel ciblé de la ville d’Ashkelon, dans le sud du pays, le 11 mai 2021, après le tir de roquettes.JACK GUEZ / . via .

Interrogé sur la possibilité d’une invasion terrestre ou d’un assassinat ciblé de hauts dirigeants terroristes, il a déclaré que Tsahal «était prêt à tout», a rapporté le journal israélien.

L’armée israélienne a déclaré que plus de 200 roquettes et mortiers avaient été tirés sur Israël de 18 heures lundi à 6 heures mardi, dont des dizaines ont été interceptés par le système de défense Iron Dome, qui aurait eu un taux d’interception réussi de plus de 90%.

Le système de défense aérienne israélien Iron Dome intercepte une roquette lancée depuis la bande de Gaza.JACK GUEZ / . via .

Zilberman a déclaré qu’environ un tiers des projectiles tirés de Gaza avaient atterri à l’intérieur de la bande.

Lors de l’attaque d’Ashkelon, sept Israéliens ont été blessés, dont quatre de la même famille – des parents dans la quarantaine, un enfant de 8 ans et un enfant de 11 ans, selon le Times of Israel.

Le père a subi une grave blessure à la tête et les autres ont été légèrement blessés par des éclats d’obus, a rapporté le journal.

Un homme de 63 ans a également été modérément blessé par des éclats d’obus, et un homme et une femme dans les 80 ans ont été blessés par la lumière, ont indiqué des responsables.

Mardi, Tsahal a également déclenché de nouvelles frappes aériennes sur Gaza, touchant le domicile d’un commandant du Hamas et deux tunnels frontaliers creusés par des militants.

L’action a été précédée par des heures d’affrontements lundi entre les Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes, y compris des affrontements dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, un site sacré pour les juifs et les musulmans.

Lors des combats dans la ville contestée et à travers la Cisjordanie, plus de 700 Palestiniens ont été blessés, dont près de 500 soignés dans des hôpitaux.

Une photo prise tôt le 11 mai 2021 montre l’intérieur d’une chambre endommagée dans la ville d’Ashkelon, dans le sud d’Israël.JACK GUEZ / . via .

La violence – comme les cycles précédents, y compris la dernière Intifada, ou soulèvement – a été alimentée par des revendications contradictoires sur Jérusalem.

Le ministre Benjamin Netanyahu, qui agit à titre intérimaire depuis des élections parlementaires peu concluantes en mars, a averti lundi que les combats pourraient «se poursuivre pendant un certain temps».

Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, un porte-parole de Tsahal, ne s’est pas adressé aux rapports du ministère de la Santé de Gaza selon lesquels neuf mineurs figuraient parmi les 24 Palestiniens tués pendant la nuit.

Mardi, le ministre de la Défense Benny Gantz a approuvé l’appel de 5 000 réservistes et le chef d’état-major des FDI, le lieutenant général Aviv Kohavi, a ordonné le renforcement de la division de Gaza avec des brigades d’infanterie et blindées, a rapporté le Jerusalem Post.

“Tsahal continuera d’agir résolument pour restaurer la sécurité des habitants du sud, et tous les commandements doivent se préparer à l’expansion de la campagne, sans limite de temps”, a déclaré Tsahal dans un communiqué.

Pendant ce temps, Amnesty International, basée à Londres, a déclaré qu’Israël utilisait «une force abusive et gratuite contre des manifestants palestiniens en grande partie pacifiques» à Jérusalem-Est, a rapporté l’Agence France-Presse.

Un inspecteur israélien des impôts sur les dommages matériels travaille dans un appartement qui a été endommagé par une roquette tirée depuis la bande de Gaza à Ashkelon, en Israël, le 11 mai 2021. EPA / ABIR SULTAN

Israël a fermement défendu mardi la conduite de ses officiers, insistant sur le fait qu’ils ont répondu aux violents émeutiers palestiniens par des mesures appropriées.

Mais le groupe de défense des droits de l’homme a qualifié certaines de ces mesures de «disproportionnées et illégales», accusant les forces de sécurité «d’attaques non provoquées contre des manifestants pacifiques».

Les autorités israéliennes inspectent les dégâts causés à une maison touchée par une roquette tirée depuis la bande de Gaza.AP Photo / Tsafrir Abayov

La police israélienne n’a pas répondu à des allégations spécifiques, mais a déclaré à l’. dans un e-mail: «Nous n’autoriserons pas le trouble de l’ordre tout en portant atteinte au tissu de la vie, en incitant à nuire aux forces de police et à la violence contre les policiers et les civils.»

Lundi, le commissaire de police Kobi Shabtai a déclaré à la télévision israélienne N12 qu’à Jérusalem ces derniers jours «nous avons fait preuve de trop de retenue», ajoutant que «nous sommes sur le point d’enlever les gants».

Un homme porte une sécheuse endommagée d’une maison touchée par une roquette le 11 mai 2021.AP Photo / Tsafrir Abayov

Mardi également, le bureau des droits des Nations Unies s’est déclaré «profondément préoccupé» par l’escalade de la violence dans les territoires palestiniens occupés, à Jérusalem-Est et en Israël.

«Nous condamnons toute violence et toute incitation à la violence et à la division ethnique et aux provocations», a déclaré le porte-parole Rupert Colville aux journalistes à Genève.

Une maison endommagée est photographiée dans un quartier résidentiel ciblé dans la ville d’Ashkelon, dans le sud d’Israël.JACK GUEZ / . via .

«Aucune force ne doit être utilisée contre ceux qui exercent pacifiquement leurs droits», a déclaré le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Avec des fils de poteau