Les pandémies et leur impact sur la vie sociopolitique et la santé

Photographie de Dayanita Singh d’une infirmière dans une clinique VIH. (Photo de Dayanita Singh, d’Indian Express)

Par Monidipa Bose Dey

De la peste athénienne (430 avant notre ère), les pestes d’Antonin 165-180 CE et de Justinien (541-542 CE), la peste bubonique du 14ème siècle, à l’épidémie de grippe espagnole en 1918, les effets et les répercussions des pandémies sur les divers les sociétés ont été durables, amorçant parfois des changements dans la manière dont les sociétés fonctionnaient à cette époque. Alors que des parties importantes de la population meurent lors de pandémies; les sociétés en général ne meurent pas; ils survivent en modifiant les normes sociales existantes qui les aident à faire face au stress pandémique et à riposter. La probabilité de pandémies a augmenté au cours des 100 dernières années en raison d’une intégration et des déplacements mondiaux accrus, d’une urbanisation rapide et d’une exploitation accrue de l’environnement naturel.

Outre les changements graduels dans les récits sociopolitiques, ce que de nombreuses nations ont vécu pendant les pandémies, c’est l’augmentation soudaine de la religiosité d’une société dans son ensemble, ou un passage progressif d’une religion à une autre. C’est principalement parce que les gens essayent de comprendre le virage inexplicable vers la religion pour se déstresser dans des situations qu’ils ne peuvent pas contrôler ou appréhender. Le changement de religion, comme on l’a vu après les fléaux d’Antonin et de Justinien, s’est également produit parce que les chefs spirituels de la nouvelle foi ont utilisé le moral faible des gens ordinaires au moment des pandémies comme une opportunité de répandre leur foi. Cependant, ces effets sont graduels et les changements s’étalent souvent sur des siècles. L’effet presque immédiat des pandémies est un stress éreintant sur les systèmes de santé, tout en mettant également l’accent sur de nombreux autres aspects d’une société, qui seront examinés brièvement ici.

Impacts du secteur de la santé

L’impact direct des pandémies sur le secteur de la santé d’une nation peut être catastrophique. Dans l’Europe du 14ème siècle, la peste noire a anéanti près de 30 à 60% de la population européenne de cette époque. Plus récemment, la pandémie du sida a tué plus de 35 millions de personnes depuis son apparition en 1981.

Les pandémies, le plus souvent, ont tendance à toucher les personnes âgées et les jeunes, ces derniers étant la partie économiquement active de toute société, ce qui à son tour a des répercussions sur l’économie d’un pays. Parfois, les maladies infectieuses présentent des effets chroniques à long terme, qui peuvent se généraliser au cours d’une pandémie, affectant directement la santé générale et le bien-être d’une société.

Il y a aussi de nombreux impacts indirects sur la santé pendant les pandémies, notamment un accès réduit aux soins de routine en raison de divers facteurs. Comme par exemple, lors de la récente épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest (2014), en raison d’un accès restreint aux soins de routine (les agents de santé sont détournés pour lutter contre les patients Ebola), de nombreux patients souffrant de paludisme, de tuberculose et de sida sont morts; ajoutant près de 11 000 décès en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Ces décès supplémentaires, indirectement liés au système de santé surchargé causé par Ebola, ont presque égalé les 11300 décès qui ont été causés directement par le virus Ebola dans les trois pays susmentionnés. Lors de la pandémie de grippe de 2009, une augmentation des admissions pour les patients atteints de pneumonie et de grippe a été observée d’une manière ou d’une autre statistiquement liée à un plus grand nombre de décès dus aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. Bien que de telles relations statistiques puissent être établies, pendant une pandémie en cours, il est presque impossible de faire la différence entre les décès qui surviennent directement en raison de la maladie pandémique et ceux qui sont des victimes indirectes du système de santé stressé.

Outre le stress du personnel médical surchargé de travail, un autre impact majeur sur le système de santé pendant une pandémie est le problème inévitable du manque de personnel et de l’indisponibilité des agents de santé en raison de maladies et de décès parmi ces personnes. Étant les agents de première ligne prodiguant des soins aux victimes de la pandémie, ils sont constamment exposés à la maladie, et pour cette raison, les taux de mortalité sont souvent élevés parmi ces agents de santé. Par exemple, lors de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014, le Libéria a vu 8% de ses prestataires de services de santé (médecins et infirmiers) décéder d’Ebola.

Effets sociopolitiques

Une étude de l’histoire des épidémies et des pandémies montre que ces épidémies ont le potentiel de perturber le fonctionnement des ordres sociopolitiques, entraînant des affrontements entre les citoyens et les États, la désintégration des capacités de l’État et des migrations et déplacements de population à grande échelle. Tout cela a été vu pendant la peste bubonique de 1896 qui a eu des effets désastreux sur la présidence de Bombay. Le commissaire adjoint de Pune, WC Rand, qui était à l’époque chargé de mettre en œuvre la loi sur les maladies épidémiques de 1897, a d’abord fait de véritables efforts pour apporter des secours en créant des camps de quarantaine et des hôpitaux, tout en désinfectant les zones touchées par la peste. Cependant, à mesure que la situation empirait, il a adopté des mesures brutales qui ont privé les Indiens de leur dignité. Rand et ses hommes (de jeunes médecins soutenus par l’armée et la police), dépouillaient publiquement les hommes, les femmes et les enfants afin d’inspecter les parties sensibles du corps comme leurs aines et leurs aisselles à la recherche de signes de la peste bubonique. Les personnes infectées seraient mises en quarantaine de force ou transférées dans des hôpitaux. Souvent, les bâtiments, la nourriture, les vêtements et autres biens des personnes touchées ont été incendiés et détruits sans leur permission pendant le processus de désinfection. De plus, de nombreux citoyens de Bombay ont refusé de croire qu’ils étaient infectés et ont refusé d’aller dans les hôpitaux et les camps de quarantaine. Parfois, leurs protestations provoquaient un chaos à grande échelle. Les mesures brutales prises par l’administration britannique et les indignités qu’ils ont infligées à la population locale ont conduit à une montée d’indignation, qui est rapidement devenue explosive avec la peur supplémentaire de la maladie inconnue. Une fois que la réalité de la peste a commencé à sombrer, la panique s’est ensuivie et des milliers de personnes ont fui Bombay, emportant la peste avec eux. Comme l’indignation du public augmentait chaque jour qui passait à propos des indignités, cela avait des conséquences de grande portée et, en juin 1897, Walter Charles Rand et le lieutenant Ayerst (l’escorte militaire de Rand) furent assassinés.

Dans le monde pré-moderne, les pandémies ont conduit à de puissants bouleversements sociopolitiques, causés par un grand nombre de décès qui ont entraîné des changements démographiques soudains. Comme par exemple, en Amérique, de nombreuses tribus et communautés autochtones ont été complètement anéanties par l’introduction de la variole et d’autres maladies, ce qui a conduit à un effondrement complet des ordres socio-politiques autochtones existants, les faisant facilement tomber dans la brutale conquête européenne. Lorsque la peste noire s’est emparée de l’Europe en 1347, elle a anéanti près de 50% de la population européenne totale de l’époque. Au moment où la pandémie devint moins meurtrière au début des années 1350, le monde sociopolitique européen avait radicalement changé. Avant l’arrivée de la peste noire, l’Europe occidentale était une société féodale surpeuplée, avec une main-d’œuvre bon marché, des serfs qui n’avaient ni liberté ni motivation pour améliorer les qualités de vie ou la productivité, et un manque de mobilité sociale. Cependant, avec un grand nombre de décès, il s’en est suivi des pénuries de main-d’œuvre, qui ont libéré les agriculteurs de leurs seigneurs féodaux avec plus de pouvoir de négociation. La grave pénurie de main-d’œuvre a également conduit à l’invention de nouvelles technologies dans les communautés agricoles, ce qui a contribué dans une large mesure à accroître la productivité. De nombreux dispositifs permettant d’économiser du travail ont également été inventés à cette époque, tels que les pompes à eau, les armes à poudre et la presse à imprimer. À cette époque, de nombreux agriculteurs déménageaient dans les villes pour de meilleurs revenus et pénétraient le monde du commerce et du commerce. Au fur et à mesure qu’ils réussissaient et devenaient riches, une nouvelle classe sociale a été créée, que l’on appelle maintenant la «classe moyenne». La classe moyenne nouvellement riche est devenue à son tour des patrons de l’art, de la culture, de la littérature et de la science, ce qui a conduit à un boom de la créativité – une ère qui est maintenant connue dans l’histoire sous le nom de Renaissance.

Bien qu’aucun des impacts présentés ne prouve que la pandémie actuelle de COVID-19 créera des résultats sismiques, certains changements de mode de vie tels que la distance sociale montrent certainement des effets sur les normes sociales existantes des échanges humains. La mondialisation prend elle aussi une pause, car les nations ont été forcées de fermer leurs frontières par crainte de transmission, et la peur persiste alors que la deuxième phase n’a pas encore reculé. COVID-19 décompose également les anciennes pratiques établies de travail dans les bureaux, ce qui pourrait affecter le concept de grandes villes construites autour de centres de travail, de grands espaces de bureaux, de systèmes de transports publics, etc., à l’avenir. Celles-ci, associées aux développements sur le front économique, peuvent peut-être entraîner des changements significatifs similaires à ceux qui ont transformé le tableau social européen pendant la peste noire.

(L’auteur est un écrivain bien connu dans le domaine des voyages, du patrimoine et de l’histoire. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.