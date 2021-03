Les pantalons taille haute Kirundo sont une nouvelle version n ° 1 sur Amazon

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

De nouvelles modes printanières sont officiellement arrivées! D’accord, la majeure partie du pays est actuellement confrontée à des chutes de neige record – mais il n’est jamais trop tôt pour commencer à préparer votre garde-robe pour temps chaud. C’est toujours une bonne idée de garder une longueur d’avance afin que vous ayez plusieurs options de tenues prêtes dans votre placard.

Cette dernière année a été consacrée aux joggeurs, et l’histoire d’amour est loin d’être terminée. Ils fonctionnent dans de nombreuses situations et il existe des versions que vous pouvez facilement habiller. Lorsqu’ils sont aussi remarquables que cette paire, les joggeurs peuvent être la base d’un ensemble sérieusement chic.

Obtenir le KIRUNDO 2021 Pantalon de jogging tie-dye pour femme avec cordon de serrage, taille longue, pantalon de jogging long avec poches pour seulement 24 $, disponible sur Amazon! Pnote de location, les prix sont exacts à la date de publication, le 1er février 2021, mais sont sujets à changement.

Ces joggeurs de la marque bien-aimée Amazon Kirundo sont fabriqués à partir d’un magnifique matériau soyeux qui élève leur esthétique à de nouveaux sommets. Les acheteurs disent adorer la sensation de légèreté du tissu, parfait pour les mois les plus chauds! Bien que ces pantalons soient aussi confortables que vos bas de pyjama préférés, ils sont infiniment plus mignons.

Pour le moment, il existe différents modèles et teintes disponibles – avec un accent sur le tie-dye tendance et l’imprimé animal. Le pantalon a un cordon de serrage réglable à la taille qui peut cintrer votre silhouette, et le reste du design est ultra-ample et confortable. Comme d’habitude avec les joggeurs, ils sont à revers aux chevilles pour permettre à toutes les chaussures que vous choisissez de briller.

On se voit porter ces pantalons en boucle au printemps et en été. Vous pouvez les porter sur un body ou même les associer à un haut boutonné noué à la taille. Avec des bas aussi audacieux, il est préférable de garder le reste de la tenue simple et de les laisser être le point focal. Bien qu’ils aient été publiés récemment, ils grimpent déjà dans la liste des meilleures ventes d’Amazon – et ils ne font que devenir de plus en plus populaires!

