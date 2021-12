Les Panthers annoncent un grand changement de liste sur Christian McCaffrey

Les Panthers de la Caroline ont perdu leur étoile pour le reste de la saison 2021. Lundi, les Panthers ont annoncé que Christian McCaffrey s’était blessé lors du match de dimanche contre les Dolphins de Miami. Il ne pourra pas participer aux matchs restants de l’équipe cette année. McCaffrey a passé une IRM lundi, qui a révélé que la blessure à la cheville subie dimanche était suffisamment grave pour le placer dans la réserve des blessés. En apprenant la nouvelle, McCaffrey s’est rendu sur Instagram pour envoyer un message à ses fans.

« J’adore jouer au football et j’ai consacré ma vie entière à ce que je pense être le plus grand sport du monde », a écrit McCaffrey dans le post Instagram. « Revenir en bonne santé et retourner sur le terrain cette saison a été mon objectif tous les jours depuis le moment où je me réveille jusqu’à ce que je me couche. J’ai mis ma famille, mes amis et tous les autres intérêts en attente afin que je puisse pleinement concentrer mes efforts sur le traitement , m’entraîner, m’entraîner, étudier, préparer et jouer le jeu que j’aime au plus haut niveau, c’est pourquoi ma saison qui s’achève brutalement aujourd’hui me laisse dévasté.

« Je suis reconnaissant à tous ceux qui continuent de m’aider et de me soutenir pendant cette période difficile et je promets que je me battrai avec tout ce que j’ai pour revenir plus grand, plus fort, plus vite et meilleur que jamais. » McCaffrey est l’un des porteurs de ballon les plus talentueux de la NFL, mais les blessures ont été un problème pour lui récemment. Il manquera les cinq derniers matchs de la saison des Panthers et a déjà raté cinq matchs cette année en raison d’une blessure aux ischio-jambiers subie lors de la troisième semaine, comme mentionné par ESPN.

L’an dernier, McCaffrey a raté 13 matchs en raison de blessures multiples. En avril 2020, McCaffrey a signé une prolongation de contrat de 64 millions de dollars sur quatre ans, faisant de lui le porteur de ballon le mieux payé de l’histoire de la NFL. Depuis lors, le joueur de 25 ans n’aura disputé que 10 des 33 matchs d’ici la fin de cette année.

McCaffrey a été repêché par les Panthers n ° 8 au total en 2017. Après avoir connu une solide saison de recrue où il a couru pour 435 verges et capté 80 passes pour 651 verges, McCaffrey a connu une année exceptionnelle en 2019, se précipitant pour 1 387 verges et 15 touchés tout en enregistrant 1005 verges de réception et quatre scores. Il a été sélectionné pour son premier Pro Bowl cette année-là et nommé dans la première équipe All-Pro.