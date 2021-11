Les Panthers dominent le Wild 5-4, s’améliorent à 10-0-0 à domicile

Frank Vatrano a marqué deux fois et Sergei Bobrovsky a effectué 34 arrêts pour aider les Panthers de la Floride à rester parfaits à domicile avec une victoire de 5-4 contre le Wild du Minnesota samedi soir.

Owen Tippett, Carter Verhaeghe et Sam Bennett ont également marqué pour les Panthers, qui se sont améliorés à 13-2-3 au total et à 10-0-0 à domicile cette saison. Vatrano a ajouté une passe décisive.

« Nous sommes une équipe dangereuse à domicile et c’est quelque chose que nous voulons faire toute l’année, être une bonne équipe à domicile », a déclaré Vatrano.

Joel Eriksson Ek, Kirill Kaprizov, Marcus Foligno et Ryan Hartman ont marqué pour le Wild (11-6-0). Cam Talbot a stoppé 32 des 36 tirs.

« Super match de hockey. C’est une excellente équipe, nous sommes une excellente équipe », a déclaré l’entraîneur du Wild Dean Evason. « C’était un jeu amusant. Nous sommes juste arrivés un peu court. »

La Floride est la quatrième équipe de l’histoire de la LNH à amorcer une saison avec au moins 10 victoires consécutives à domicile. Chicago, en 1963-64, a commencé 11-0-0 à domicile. Les Sénateurs d’Ottawa originaux ont commencé 10-0-0 en 1925-1926, tout comme Montréal en 2016-17.

Et maintenant, les Panthers sont sur cette liste.

« C’est un bâtiment difficile à jouer et nous sommes prêts à y aller tous les soirs », a déclaré l’entraîneur par intérim des Panthers, Andrew Brunette.

La soirée à trois points de Vatrano a été une énorme clé, a déclaré Brunette.

« Lorsqu’il tire la rondelle comme il le fait et qu’il se met un peu de mojo, il est manifestement dangereux et il a le don de marquer de gros buts », a déclaré Brunette.

La Floride a marqué au moins quatre buts dans chacun de ses matchs à domicile pour se situer à moins d’un match de la plus longue séquence de ce type pour commencer une saison. Philadelphie avait une chaîne de 11 matchs pour ouvrir 1992.

Le Minnesota s’est rapproché de 3-2 lorsque Kaprizov a marqué son cinquième but sur un tir des poignets à 1:55 de la troisième période. Verhaeghe a marqué à 5:42 pour restaurer l’avance de deux buts de la Floride, et cela est resté ainsi jusqu’à ce que Foligno marque avec 45,1 secondes à jouer.

Bennett a obtenu un filet vide pour la Floride neuf secondes plus tard, ce qui est devenu un gros but lorsque Hartman a marqué avec 8,6 secondes à jouer.

« Eh bien, une chose, nous savons que nous pouvons jouer avec n’importe qui », a déclaré Nico Sturm du Minnesota. « C’est probablement une aussi bonne équipe que celle que nous allons voir cette année. … C’était sans doute, au cours de mes 2 ans et demi dans la ligue, probablement le rythme le plus rapide que j’ai vu. »

BIENVENUE À LA MAISON

La recrue du Minnesota Brandon Duhaime n’avait jamais joué en Floride auparavant – du moins, pas en tant que membre du Wild. Duhaime est né à Coral Springs, en Floride, à environ 15 minutes de l’arène où il a joué samedi soir. Il a fait une grande partie de son apprentissage pour jouer au hockey dans ce qui est toujours le centre d’entraînement des Panthers. « J’étais un grand fan », a déclaré Duhaime.

NOTES : Wild D Jared Spurgeon (blessure au bas du corps) est parti après avoir joué un peu plus de trois minutes. … Panthers C Aleksander Barkov (genou), qui s’est blessé mardi et qui devait faire l’objet d’une évaluation hebdomadaire, était sur la glace pour une séance d’entraînement facultative samedi. Brunette ne savait pas que Barkov avait obtenu le travail. « C’est un bon signe », a-t-il déclaré. … Le Minnesota n’avait pas joué en Floride depuis le 3 décembre 2019. … L’ancien attaquant des Panthers Nick Bjugstad faisait partie des scratchs pour le Wild.

SUIVANT

Sauvage : visitez le Tampa Bay Lightning le dimanche.

Panthers : Accueillez les Flyers de Philadelphie mercredi.