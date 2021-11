Les Panthers font un mouvement surprenant sur Cam Newton lors d’une éruption contre les dauphins

Le retour de Cam Newton chez les Panthers de la Caroline commence très mal. Dimanche, les Panthers ont mis leur quart partant sur le banc au quatrième quart de la défaite de 33-10 de l’équipe contre les Dolphins de Miami. Il a été remplacé par PJ Walker avec 10 minutes à jouer alors que les Panthers étaient menés par 20.

Après le match, l’entraîneur des Panthers Matt Rhule a expliqué pourquoi il avait décidé de placer Newton sur le banc. Il a dit qu’il avait mis « PJ au quatrième quart parce qu’il connaît les deux minutes et les rallyes évidemment mieux que Cam en raison de son expérience, mais juste une mauvaise journée tout autour. Je pense que nous, en tant qu’équipe, avons passé une bonne semaine avec le sentiment comme si nous allions être très confiants et enfermés et qu’ils nous ont parfois submergés et c’est leur honneur, nous devons donc retourner à la planche à dessin et nous regrouper. »

« Il a dit que nous allions mettre PJ parce qu’il a une meilleure compréhension des signaux et des deux minutes parce qu’il y a évidemment des choses qui ne sont pas nécessairement dans le jeu, le plan de match de base », a déclaré Newton après le match. « Et j’étais d’accord avec ça. Et à la fin de la journée, il s’agit d’être un professionnel. À ce moment-là, j’ai eu plus qu’assez d’occasions de garder le jeu dans l’équilibre et il n’y a pas besoin de lutter avec ça. «

Newton a rejoint les Panthers plus tôt ce mois-ci après avoir été éliminé par les New England Patriots avant le début de la saison. Les Panthers l’ont signé car ils avaient besoin de profondeur à ce poste puisque Sam Darnold est sur la liste des blessés avec une blessure à l’épaule. Newton a terminé le match de dimanche en complétant seulement cinq de ses 21 tentatives de passes pour 92 verges, deux interceptions et une cote de quart-arrière de 5,8. Et remontant à la saison 2018, Newton a perdu ses 10 derniers matchs en tant que QB partant des Panthers.

« C’est la NFL », a déclaré Newton. « Rien n’est promis. Ce n’est pas parce que Cam Newton est sur votre liste que vous allez gagner. Ce n’est pas parce que c’est une histoire de bien-être que vous allez gagner. Je suis bien conscient Je pense que dans cette situation, nous devons tous comprendre qui nous sommes, et je me blâme d’abord avant de pouvoir regarder quelqu’un d’autre. Je dois être meilleur. Je le sais. Et c’est commence par exploiter mentalement et comprendre ce que l’entraîneur Rhule et évidemment l’entraîneur veulent faire et c’est ainsi que nous allons faire du rock and roll. »