Les pantoufles de danse de la reine Victoria seront vendues aux enchères – «Real personal connection» | Royal | Nouvelles

Les chaussons de style ballet en satin de couleur crème offrent un «lien personnel» avec l’ancien monarque britannique, qui a régné pendant 64 ans. Les chaussures à fil d’or étaient très probablement portées lors d’occasions spéciales, telles que des danses et des événements officiels. On pense qu’ils ont été fabriqués dans les années 1840 ou 1850, alors que la reine Victoria aurait eu la vingtaine ou la trentaine.

Ils seront vendus par la maison de vente aux enchères Bellmans le 26 mai, avec des objets appartenant à Winston Churchill.

Le commissaire-priseur de Bellmans, Julian Dineen, a déclaré au magazine Town & Country que les pantoufles avaient un “lien tangible” avec l’histoire.

Il a dit: «Ce qui est bien à propos de ceux-ci, c’est qu’ils sont un objet personnel, ils sont un lien très tangible avec elle et avec l’histoire.

“Pouvoir tenir ces pantoufles et penser que la reine Victoria, en tant que jeune femme, les aurait tenus elle-même et les aurait portées elle-même, je pense que cela lui donne un réel lien personnel, un lien tangible avec ce personnage historique.”

Les pantoufles mesurent 23,5 centimètres, bien que Victoria ait probablement des pieds plus grands.

M. Dineen a expliqué: “Des chaussures comme celles-ci étaient utilisées pour la danse et les vêtements d’intérieur et étaient souvent trop petites pour rendre les pieds des femmes plus délicats.”

Elle épousa son cousin germain le prince Albert de Saxe-Cobourg en 1840, après être tombée amoureuse de lui lors de sa visite en Grande-Bretagne un an plus tôt.

La reine britannique aurait neuf enfants et a incroyablement survécu à huit tentatives d’assassinat.

Tous ses prétendus assassins auraient travaillé seuls et souffriraient de problèmes de santé mentale.