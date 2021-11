Les paparazzi ont déjà essayé de prendre des photos du fils de Cole Hauser, et ça ne s’est pas bien terminé

Bien avant que la star de Yellowstone, Cole Hauser, ne soit choisie pour incarner Rip Wheeler dans la série à succès, il a joué dans Paparazzi, un thriller produit par Mel Gibson mettant en vedette Hauser en tant qu’acteur qui cherche à se venger d’un groupe de photographes de tabloïd. Bien que le film ait reçu des critiques négatives et ait été un flop au box-office, suffisamment de vrais paparazzi l’ont vu et ont décidé de rester à l’écart de Hauser. L’acteur, qui partage trois enfants avec l’ancienne actrice Cynthia Daniel, s’estime « chanceux » d’éviter les flashes des paparazzis.

Dans une nouvelle interview avec Cowboys & Indians avant la première de la saison 4 de Yellowstone, on a demandé à Hauser s’il avait déjà eu envie d’agir comme son personnage, Bo Laramie, l’a fait dans Paparazzi. Bien qu’il n’ait pas été poussé aussi loin dans la vraie vie, il a admis que jouer le personnage avait aidé.

« Il y a des années, j’avais mon fils aîné avec moi quand nous sommes allés au magasin », a commencé Hauser. « Et je sortais de ma voiture, donc j’étais totalement inconscient de leur présence. Mais je me suis retourné et ce type était là en train de prendre des photos de moi et de mon fils. Et mon enfant était un bébé, alors je l’ai regardé et J’ai arrêté. »

Le paparazzi a posé son appareil photo et a été complètement surpris. Hauser se demanda ce qui se passait. « Vous venez de me donner le look de Bo Laramie », a déclaré le paparazzo avant de s’enfuir, se souvient Hauser. « C’était vraiment la dernière fois que je pense qu’ils se sont jamais moqués de moi. Ils sont restés à l’écart et j’ai eu de la chance de cette façon », a-t-il déclaré.

Hauser a commencé à jouer au début des années 1990, décrochant de petits rôles dans School Ties et Dazed and Confused, mais il a toujours été membre de la communauté hollywoodienne. Son père est l’acteur Wings Hauser et l’un de ses arrière-grands-pères maternels était Harry Warner, l’un des fondateurs de Warner Bros. Hauser a déclaré à Cowboys & Indians qu’il avait environ neuf ou dix ans lorsqu’il a réalisé ce que son père faisait pour gagner sa vie. Les crédits de Wings Hauser incluent Tough Guys Don’t Dance et A Soldier’s Story.

Wings Hauser, 73 ans, est un grand fan de Yellowstone, a déclaré Hauser. « C’est un vieux cow-boy, après tout. Notre famille, le côté Hauser de la famille, sont tous des Montanais. Donc, c’est très proche de lui. Nous avons de la famille à Helena et Livingstone et dans tout l’État », a-t-il déclaré. La saison 4 de Yellowstone commence sur Paramount Network dimanche soir à 20 h HE.