Les papiers de Facebook seraient la plus grande crise de l’histoire de l’entreprise

New York (CNN Business) – Facebook a été confronté à des dénonciateurs, à des tempêtes de relations publiques et à des citations à comparaître du Congrès ces dernières années. Mais maintenant, il fait face à une combinaison des trois à la fois dans ce qui pourrait être la crise la plus intense et la plus étendue des 17 ans d’histoire de l’entreprise.

Vendredi, un consortium de 17 agences de presse américaines a commencé à publier une série d’articles, collectivement appelés « Les papiers Facebook », sur la base d’une mine de centaines de documents internes à l’entreprise qui ont été inclus dans les divulgations faites à la Securities and Exchange Commission et fourni au Congrès sous forme éditée par le conseiller juridique de la dénonciatrice de Facebook, Frances Haugen. Le consortium, qui comprend CNN, a examiné les versions rédigées reçues par le Congrès.

La couverture de CNN comprend des histoires sur la façon dont des groupes coordonnés sur Facebook sèment la discorde et la violence, y compris le 6 janvier à Capitol Hill, ainsi que les défis de Facebook pour modérer le contenu dans certains pays non anglophones, et comment les trafiquants d’êtres humains ont utilisé leurs plateformes pour exploiter personnes.

Les rapports de CNN et d’autres médias faisant partie du consortium font suite à un mois d’examen minutieux de l’entreprise. Le Wall Street Journal avait précédemment publié une série d’articles basés sur des dizaines de milliers de pages de documents internes de Facebook divulgués par Haugen. (Le travail du consortium est basé sur plusieurs des mêmes documents.)

Facebook pour répondre au Sénat

La publication des « archives Facebook » du Wall Street Journal, qui a soulevé des inquiétudes quant à l’impact d’Instagram sur les adolescentes, entre autres problèmes, a suscité une audition par le sous-comité sénatorial de la sécurité mondiale Antigone Davis avec le PDG de Facebook. Haugen elle-même a ensuite témoigné devant le sous-comité du Sénat, au cours duquel elle a déclaré qu’elle pensait que « les produits Facebook nuisent aux enfants, alimentent la division et affaiblissent notre démocratie ».

Il n’y a actuellement aucune fin en vue pour les problèmes de Facebook. Les membres du sous-comité ont demandé au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, de témoigner. Et vendredi, un autre ancien employé de Facebook a déposé anonymement une plainte contre la société auprès de la SEC, avec des allégations similaires à celles de Haugen.

Facebook a déjà été aux prises avec des scandales concernant son approche de la confidentialité des données, de la modération du contenu et de ses concurrents. Mais le vaste trésor de documents et les nombreuses histoires qui n’ont sûrement pas encore vu le jour touchent à des préoccupations et à des problèmes dans apparemment tous les aspects de son entreprise : son approche pour lutter contre les discours de haine et la désinformation, gérer la croissance internationale, protéger les jeunes utilisateurs sur votre plate-forme. . et même sa capacité à mesurer avec précision la taille de son audience de masse.

Tout cela soulève une question inconfortable pour l’entreprise : Facebook est-il vraiment capable de gérer le potentiel de dommages dans le monde réel de ses plates-formes incroyablement grandes, ou le géant des médias sociaux est-il devenu trop gros pour ne pas échouer ?

Facebook essaie de tourner la page

Facebook, pour sa part, a tenté à plusieurs reprises de discréditer Haugen, affirmant que son témoignage et ses rapports sur les documents dénaturent ses actions et ses efforts.

« Au cœur de ces histoires se trouve une prémisse qui est fausse », a déclaré un porte-parole de Facebook dans une déclaration à CNN. « Oui, nous sommes une entreprise et nous réalisons des bénéfices, mais l’idée que nous le faisons au détriment de la sécurité ou du bien-être des personnes ne comprend pas où se trouvent nos propres intérêts commerciaux. »

Dans un fil Twitter la semaine dernière, le vice-président des communications de l’entreprise, John Pinette, a qualifié les Facebook Papers de « sélection organisée de millions de documents sur Facebook » qui « ne peuvent en aucun cas être utilisés pour tirer des conclusions justes sur les États-Unis ». Mais même cette réponse est révélatrice : si Facebook a plus de documents qui raconteraient une histoire plus complète, pourquoi ne pas les publier ? (Lors de son témoignage au Sénat, Davis de Facebook a déclaré que Facebook « recherchait des moyens de publier plus de recherches. »)

Au lieu de cela, Facebook aurait maintenant l’intention de changer de nom sous un nouveau nom cette semaine, alors que la vague de couverture critique se poursuit. (Facebook a précédemment refusé de commenter ce rapport.) Le mouvement semble être une tentative claire de tourner la page, mais une nouvelle couche de peinture ne résoudra pas les problèmes sous-jacents décrits dans les documents – seul Facebook, ou peu importe son nom, peut le faire.

Crimes sur Facebook

Par exemple, regardez un rapport publié par le Wall Street Journal le 16 septembre qui a mis en évidence une enquête interne de Facebook sur un violent cartel de la drogue mexicain, connu sous le nom de Jalisco Nueva Generación Cartel. Le cartel aurait utilisé la plate-forme pour publier du contenu violent et recruter de nouveaux membres en utilisant l’acronyme « CJNG », même s’il avait été désigné en interne comme l’une des « personnes et organisations dangereuses » dont le contenu devrait être supprimé. Facebook a déclaré au Journal à l’époque qu’il investissait dans l’intelligence artificielle pour renforcer son application contre de tels groupes.

Malgré le rapport du Journal du mois dernier, CNN a identifié la semaine dernière du contenu inquiétant lié au groupe sur Instagram, notamment des photos d’armes et des publications photo et vidéo dans lesquelles des personnes semblent avoir été abattues ou décapitées. Après que CNN a interrogé Facebook sur les publications, un porte-parole a confirmé que plusieurs vidéos signalées par CNN avaient été supprimées pour violation des politiques de l’entreprise, et au moins une publication avait un avertissement ajouté.

Haugen a suggéré que l’échec de Facebook à résoudre ces problèmes est en partie dû à la priorité donnée au profit par rapport au bien social et, dans certains cas, au fait que l’entreprise n’a pas la capacité d’éteindre ses nombreux incendies à la fois.

« Facebook est extrêmement en sous-effectif (…) et c’est parce qu’il y a beaucoup de technologues qui examinent ce que Facebook a fait et leur réticence à accepter la responsabilité, et les gens ne sont tout simplement pas disposés à y travailler », a déclaré Haugen lors d’un briefing avec le Consortium « Facebook Papers » la semaine dernière. « Ils doivent donc prendre des décisions très, très, très intentionnelles sur ce qui se fait ou ne se fait pas. »

Facebook a investi au total 13 milliards de dollars depuis 2016 pour améliorer la sécurité de ses plateformes, selon un porte-parole de l’entreprise. (En comparaison, le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise a dépassé 85 milliards de dollars l’année dernière et ses bénéfices ont atteint 29 milliards de dollars.) Le porte-parole a également déclaré que Facebook comptait « 40 000 personnes travaillant sur la sécurité sur notre plateforme, dont 15 000 personnes examinant du contenu dans plus de 70 langues et travaillant dans plus de 20 endroits à travers le monde pour soutenir notre communauté ».

« Nous avons également éliminé plus de 150 réseaux qui cherchent à manipuler le débat public depuis 2017, et ils sont originaires de plus de 50 pays, la plupart originaires ou concentrés en dehors des États-Unis », a déclaré le porte-parole. « Notre bilan montre que nous réprimons les abus en dehors des États-Unis avec la même intensité que nous le faisons aux États-Unis. »

Pourtant, les documents suggèrent que l’entreprise a beaucoup plus de travail à faire pour éliminer tous les dommages décrits dans les documents et faire face aux conséquences imprévues de la portée et de l’intégration sans précédent de Facebook dans notre vie quotidienne.

Un avenir incertain pour Facebook

Pendant ce temps, l’entreprise semble perdre rapidement la confiance, non seulement parmi certains de ses utilisateurs et régulateurs, mais aussi en interne.

Plusieurs des documents internes soulignent les inquiétudes des employés de Facebook concernant les actions de l’entreprise, y compris un article publié en décembre 2020 sur le site interne de Facebook au sujet de l’usure de l’équipe d’intégrité de l’entreprise dans laquelle un employé souligne dans un commentaire : « Nos résultats récents de pouls montrent que la confiance dans le leadership a diminué dans l’ensemble de l’entreprise. » (Les entreprises utilisent souvent des sondages pour mesurer le sentiment des employés sur certains sujets.)

La publication interne est intervenue après la dissolution de l’équipe d’intégrité civique de Facebook après l’élection présidentielle et son personnel a été affecté à d’autres fonctions au sein de l’entreprise, une décision que Haugen a critiquée, mais a été critiquée par le vice-président de l’intégrité de Facebook. , Guy Rosen, a déclaré que cela avait été fait. « pour que l’incroyable travail commence [por el equipo] pour les élections, il peut être encore plus appliqué… son travail continue à ce jour. »

Et jeudi, le conseil de surveillance indépendant de Facebook a accusé l’entreprise de ne pas être « pleinement ouverte » sur les détails de son programme Cross-Check, qui aurait protégé des millions d’utilisateurs VIP des règles normales de modération du contenu de la plateforme de médias sociaux. (Un porte-parole de Facebook a déclaré dans un communiqué que la société avait « demandé au conseil d’administration son avis sur notre système de recoupement, et nous nous efforcerons d’être plus clairs dans nos explications à l’avenir. »)

La bonne nouvelle pour Facebook : Haugen et l’équipe qui la soutient n’ont pas l’intention de fermer ou de diviser l’entreprise. Lors de son témoignage au Sénat, Haugen a répété à plusieurs reprises aux législateurs qu’il était là parce qu’il croyait au potentiel de bien de Facebook, si l’entreprise était en mesure de résoudre ses graves problèmes. Haugen a même déclaré qu’il retournerait travailler pour Facebook s’il en avait l’occasion. Elle a suggéré que le Congrès donne à l’entreprise une chance de « déposer le bilan moral et que nous puissions trouver un moyen de régler ces problèmes ensemble ».

« La chose la plus intéressante que j’ai découverte en lisant ces documents est à quel point l’entreprise est extraordinaire », a déclaré à CNN Lawrence Lessig, professeur à la Harvard Law School et conseiller juridique stratégique de Haugen. « L’entreprise est remplie de milliers et de milliers de Frances Haugens… qui essaient juste de faire leur travail. Ils essaient de rendre Facebook sûr et utile et la meilleure plate-forme de communication possible. »

Ce qui reste à voir, c’est dans quelle mesure Facebook changera en réponse aux divulgations des dénonciateurs actuels et futurs, surtout si son activité axée sur la publicité continue de progresser sans entrave, comme elle l’a fait jusqu’à présent. Accepterez-vous le type de transparence et de coopération que Haugen, les régulateurs et d’autres ont réclamé ? Ou va-t-il continuer comme d’habitude avec un nouveau nom ?

Note de l’éditeur : cet article fait partie d’une série de CNN publiée sur « The Facebook Papers », un trésor de plus de dix mille pages de documents internes Facebook divulgués qui donnent un aperçu approfondi de la culture interne de l’entreprise, de son approche de la désinformation et de la modération de la haine. discours, enquête interne sur son algorithme de fil d’actualité, communication liée au 6 janvier et plus.