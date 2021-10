Les papiers Facebook montrent que Mark Zuckerberg est conscient des dangers

Les Facebook Papers – un vaste ensemble de documents internes à l’entreprise fournis aux organes de presse par la dénonciatrice Frances Haugen – semblent prêts à révéler de nombreuses informations compromettantes sur l’entreprise.

Les premiers rapports publiés aujourd’hui confirment que le PDG Mark Zuckerberg était pleinement conscient de la manière dont la plate-forme de médias sociaux contribuait à la polarisation qui a joué un rôle important dans l’insurrection américaine.

Le Washington Post rapporte que le problème croissant a été discuté par des cadres supérieurs, dont Zuckerberg. Une étude interne en particulier citée par le NYT indique que l’entreprise était pleinement consciente qu’elle accélérait la propagation du discours de haine en facilitant le partage du contenu.

Facebook a scruté son bouton de partage, qui permet aux utilisateurs de diffuser instantanément du contenu publié par d’autres personnes ; sa fonctionnalité de groupes, qui est utilisée pour former des communautés numériques ; et d’autres outils qui définissent comment plus de 3,5 milliards de personnes se comportent et interagissent en ligne. La recherche, présentée dans des milliers de pages de documents internes, souligne comment l’entreprise a été aux prises à plusieurs reprises avec ce qu’elle a créé. Ce que les chercheurs ont trouvé était souvent loin d’être positif. À maintes reprises, ils ont déterminé que les gens utilisaient à mauvais escient des fonctionnalités clés ou que ces fonctionnalités amplifiaient le contenu toxique, entre autres effets. Dans une note interne d’août 2019, plusieurs chercheurs ont déclaré que c’était les « mécanismes de base du produit » de Facebook – c’est-à-dire les bases du fonctionnement du produit – qui avaient permis à la désinformation et aux discours de haine de prospérer sur le site. […] « Si l’intégrité adopte une position de non-intervention face à ces problèmes, que ce soit pour des raisons techniques (précision) ou philosophiques, alors le résultat net est que Facebook, pris dans son ensemble, promouvra activement (sinon nécessairement consciemment) ces types d’activités. . La mécanique de notre plateforme n’est pas neutre.

En particulier, dit Politico, la société connaissait le danger du matériel qui a incité l’insurrection au Capitole américain, mais n’avait aucune stratégie en place pour y faire face.

Des documents internes de l’entreprise montrent que Facebook n’avait pas de playbook clair pour avoir traité certains des contenus les plus dangereux sur sa plate-forme : du contenu délégitimant les élections américaines. De telles affirmations tombaient dans une catégorie de « récits préjudiciables non violant » qui s’arrêtaient juste avant d’enfreindre les règles. Sans politiques définies sur la façon de traiter ces publications au cours du cycle 2020, les ingénieurs de Facebook et d’autres collègues se sont démenés pour répondre à l’émeute qui s’intensifie rapidement au Capitole – une panne qui a déclenché l’indignation dans les rangs de l’entreprise, selon les documents.

Politico rapporte également que les Facebook Papers montrent que la société n’avait aucun doute sur son rôle massivement influent aux États-Unis.

Les mesures internes montrent que 78% des adultes américains et presque tous les adolescents américains utilisent les services de l’entreprise.

Les choses étaient encore pires en dehors des États-Unis, selon un rapport de ..

Les employés de Facebook ont ​​averti pendant des années qu’alors que l’entreprise se précipitait pour devenir un service mondial, elle ne parvenait pas à contrôler les contenus abusifs dans les pays où un tel discours était susceptible de causer le plus de tort, selon des entretiens avec cinq anciens employés et des documents internes de l’entreprise consultés par .. […] Les documents internes de l’entreprise consultés par . montrent que Facebook savait qu’il n’avait pas embauché suffisamment de travailleurs possédant à la fois les compétences linguistiques et la connaissance des événements locaux nécessaires pour identifier les messages répréhensibles d’utilisateurs dans un certain nombre de pays en développement. […] Ces lacunes, ont averti les employés dans les documents, pourraient limiter la capacité de l’entreprise à tenir sa promesse de bloquer les discours de haine et d’autres messages contraires aux règles dans des endroits allant de l’Afghanistan au Yémen.

Il y a beaucoup plus sur les papiers Facebook, y compris un rapport de CNN qui dit que Facebook n’a pas réussi à bloquer le matériel lié à la traite des êtres humains, et il y aura sans aucun doute beaucoup plus à venir à mesure que les journalistes continueront de les parcourir.

