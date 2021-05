Les papiers révolutionnaires de Stephen Hawking seront préservés pour le Royaume-Uni à l’Université de Cambridge | UK | Nouvelles

L’archive de 10 000 pages comprend des lettres d’enfance, des scripts d’apparitions à la télévision et des articles sur ses recherches sur les trous noirs. Le physicien théoricien de renommée mondiale est décédé à l’âge de 76 ans le 14 mars 2018. Malgré une maladie dégénérative des neurones moteurs, le professeur Hawking a eu un impact immense sur le monde de la science et au-delà.

Son livre «Une brève histoire du temps», qui définit le genre, s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires et a été traduit dans plus de 35 langues.

Le fils du scientifique, Tim, a déclaré à la BBC que la famille était ravie de la décision de préserver le travail de son père pour les générations futures.

Il a dit: «Notre père serait vraiment content.

“Il était vraiment important de son vivant que la science soit ouverte au plus grand nombre possible de personnes et démocratisée et ne soit pas l’apanage de quelques élites.”

La renommée du professeur Hawking a été renforcée par des apparitions d’invités dans un certain nombre de séries télévisées populaires.

Ceux-ci incluaient Star Trek: The Next Generation, The Simpsons et The Big Bang Theory.

“Il était prêt à être dans les Simpsons, à se laisser prendre au plaisir, si ce que cela faisait était d’aider à communiquer la science et d’aider les gens à devenir enthousiastes à ce sujet.”

Le principal attrait de l’archive réside dans ses travaux de recherche et sa correspondance avec ses collaborateurs.

Celles-ci donnent un aperçu unique de sa pensée et de ses idées et de la manière dont celles-ci ont évolué au fil du temps.