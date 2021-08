Les paralympiens finalisent les détails sous la bulle

10/08/2021 à 10h17 CEST

Il reste un peu moins de quinze jours avant le début des Jeux Paralympiques et les athlètes se concentrent déjà sur la fin de leur préparation. Tout cela se fait dans les différents Centres de Haute Performance (CAR), toujours dans des conditions de bulle sanitaire pour garantir une sécurité maximale, tel que rapporté par le Conseil supérieur des sports (CSD).

MESURES SANITAIRES

Le CSD, le Comité paralympique espagnol (CPE) et l’Agence espagnole pour la protection de la santé dans le sport (AEPSAD) ont été chargés de concevoir les bulles de santé qui devraient protéger les athlètes. Dans le cas des CAR de Sant Cugat del Vallés (Barcelone), de la Sierra Nevada (Madrid) et des Centres de spécialisation sportive de Séville et Palma de Majorque, les athlètes olympiques seront hébergés pendant deux semaines dans le cadre de grandes mesures sanitaires.

BOURSES DE SOUTIEN

Les bourses à l’appui du sport objectif paralympique ont été maintenues pour ces Jeux. Il s’agit, selon le communiqué de la CSD, « d’une initiative de la CSD, du ministère des Droits sociaux et de l’Agenda 2030, du ministère des Finances et du CPE et dont le but est de fournir les meilleures conditions possibles pour pouvoir mener à bien leur mission. préparation et affrontez ainsi avec garantie de succès votre participation.

Pour la première fois aux Jeux Paralympiques, les prix des médailles seront « cofinancés & rdquor; par le CPE et le CSD. Celui d’or aura une récompense de 70.000 euros, le double de celui d’argent. Le bronze sera indemnisé de 21 000 euros

Garantie maximale pour les athlètes

Le secrétaire d’État aux Sports, José Manuel Franco, a fait valoir lors d’une conférence que “les athlètes doivent avoir toutes les garanties pour pouvoir accéder à la compétition dans les meilleures conditions et ces bulles permettent que cela soit le cas”.

Par ailleurs, concernant la prochaine épreuve olympique, il a ajouté : « Les Jeux continuent, c’est maintenant au tour de nos athlètes paralympiques, un exemple de courage, d’amélioration et de bravoure qui nous permettra de continuer à profiter du sport du plus haut niveau & rdquor ;. Les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 débuteront le mardi 24 août prochain et se terminera le dimanche 5 septembre. L’expédition espagnole comptera 227 personnes, dont 139 athlètes qui participeront à 15 disciplines différentes.