Les paramètres que vous devez modifier dans le BIOS de votre ordinateur | La technologie

in

Le BIOS est une partie très importante de notre ordinateur où nous aurons de nombreuses possibilités de réglages qui permettront à notre PC de mieux fonctionner. Sa fonction est de surveiller que tout le matériel fonctionne correctement lorsque nous démarrons le système d’exploitation.

Le BIOS est une partie que nous pouvons appeler cachée dans le démarrage de notre ordinateur. Il n’y a pas de moyen standard pour y accéder, car selon le fabricant de la carte mère, le chemin est différent.

Dans certains appareils, il s’agit d’appuyer sur la touche F12 avant de démarrer le système, dans d’autres, c’est F2, dans d’autres, c’est F10 et il y a même ceux que c’est la touche de suppression.

Le meilleur est consulter le manuel d’instructions depuis notre ordinateur pour savoir avec certitude comment on y accède. La même chose se produit avec les options de chaque BIOS, étant d’un fabricant différent, les menus seront différents, les options placées à d’autres endroits ou même certaines options n’apparaîtront pas.

C’est pourquoi nous ne pouvons pas garantir à cent pour cent que toutes les configurations que nous allons vous montrer l’auront dans votre BIOS, bien que la chose normale soit que vous le fassiez.

Démarrez votre ordinateur à partir d’une clé USB ou d’un DVD

Plusieurs fois, ce sera formidable de pouvoir démarrez votre ordinateur à partir d’une clé USB ou d’un DVD car il y a une sorte d’erreur au démarrage, car nous cherchons directement à réinstaller le système d’exploitation et même pour la première fois, si notre ordinateur nouvellement acheté ne dispose pas de Windows.

Donc pour ça la chose normale est que la première chose que vous lisez le chargeur de démarrageAu lieu du disque dur, que ce soit la clé USB ou le DVD et ainsi obtenir ce que nous avons dans l’un de ces deux supports à exécuter.

Nous devons aller à Périphérique amorçable ou Priorité de démarrage du disque dur et en premier lieu ce que nous allons utiliser, c’est-à-dire si c’est l’USB, alors nous le placerons en première position.

Avec cela, nous réalisons que c’est ce qui va être lu en premier lieu.

Fréquence et latence de la RAM

Nous pouvons changer le Fréquence et latence de la mémoire RAM de notre ordinateur, quelque chose qui nous permettra d’avoir plus d’aisance dans les programmes PC. Si nous prolongeons ces conditions, nous obtiendrons de meilleurs temps de réponse.

Nous devons aller à la section Paramètre de mémoire avancé du BIOS et dans ces options, vous trouverez le moyen de configurer la mémoire RAM dans Multiplicateur de mémoire système (SPD). C’est là que nous pouvons augmenter la valeur jusqu’à ce que nous ayons une fréquence appropriée pour que tout fonctionne bien.

Si vous modifiez les valeurs de latence de la mémoire, vous devriez assurez-vous de les régler correctement, sinon vous pourriez mettre votre ordinateur en difficulté. Il est pratique de connaître les valeurs qui figurent sur les étiquettes des modules de mémoire eux-mêmes ou dans les spécifications du fabricant dudit module.

Si vous êtes sûr de ce que vous allez faire, vous devriez aller à Réglage de la synchronisation et modifiez chacun des canaux mémoire installés.

Température de l’ordinateur

Il y a une partie du BIOS appelée l’état de santé de PC où nous pouvons contrôler les différents capteurs de température de l’appareil. Où nous pouvons configurer le ventilateur à notre guise et même configurer des alarmes concernant la température.

Aux commandes Contrôle intelligent du ventilateur du processeur et Mode VENTILATEUR intelligent C’est là que nous pouvons contrôler les ventilateurs, même si nous vous conseillons que si vous n’êtes pas sûr de leur fonctionnement, il est préférable de le laisser dans Auto au cas où. Il faut tenir compte du fait que chaque fabricant peut avoir une légère variation de cette température.

Dans la température, vous devriez toujours mettre 80 à 90 degrés, n’en mettez pas plus car cela pourrait causer un sérieux problème de surchauffe, et plus si vous habitez dans une zone avec beaucoup de chaleur

Mots de passe

Vous pouvez mettre un mot de passe au démarrage, même si votre système d’exploitation Windows en a déjà un en place depuis longtemps. Avec ce mot de passe, nous pouvons empêcher quiconque de démarrer l’ordinateur. Vous pouvez également mettre un mot de passe lors du démarrage du disque dur.

Le BIOS nous permet de mettre plusieurs mots de passe qui n’ont rien à voir avec Windows 10, si vous en avez. Il ne vous reste plus qu’à vous rendre dans la rubrique Paramètre de sécurité et tu dois choisir entre Mot de passe administrateur SETUP, mot de passe POST ou un Utilisateur du disque dur.

Si vous mettez l’un de ces mots de passe, lorsque vous souhaitez les supprimer ou les gérer, vous devrez retourner au même endroit où vous les avez configurés et, par conséquent, les annuler tous dans la même option.

Chaque fois que nous faisons quelque chose dans le BIOS, nous devons nous assurer qu’il est enregistré, il est donc normal que nous appuyions sur le bouton Sauvegarder et quitter qui est normalement F10 ou F4, bien que cela puisse changer en fonction du BIOS dont nous disposons.

Si nous cliquons seulement sur Sortir, Tout ce que nous avons fait sera perdu, puisque nous ne faisons que sortir, laissant tout exactement pareil, nous devons donc être très attentifs à ce petit détail.

Si vous avez expérimenté le BIOS de votre ordinateur et que vous souhaitez nous en parler, il existe des exemples de réseaux sociaux pour que vous puissiez nous dire quelle a été votre expérience ou ce que vous souhaitez nous expliquer.