Les paramilitaires loyalistes d’Irlande du Nord déclarent rétractés par les chefs de police | UK | Nouvelles

Des canons à eau ont été déployés pour la première fois en six ans jeudi, les violences ayant fait plus de 70 blessés parmi les policiers. Des violences ont été signalées des deux côtés des portes séparant les zones loyalistes et nationalistes de l’ouest de Belfast avec des bombes à essence, des feux d’artifice et des pierres lancées sur la police.

Jeudi, Jonathan Roberts, le chef de police adjoint de l’Irlande du Nord, a déclaré qu’il était «clair qu’il y avait un certain degré d’organisation» dans la violence.

Le Conseil des communautés loyalistes, qui représente les groupes paramilitaires UDA, UVF et Red Hand Commando en Irlande du Nord, a déclaré en réponse qu’aucune de ses organisations n’était impliquée «directement ou indirectement» dans la violence.

Il a ajouté: «Le droit de manifester pacifiquement est un droit humain fondamental, mais nous avons clairement indiqué dans toutes nos déclarations publiques que toute action entreprise par la communauté loyaliste doit être entièrement pacifique.»

M. Roberts a ensuite rétracté sa déclaration, expliquant que la violence n’était «pas orchestrée par un groupe, au nom de ce groupe».

Il a déclaré: «Il y a certainement des gens qui ont été impliqués dans la violence qui n’ont rien à voir avec une organisation illégale.

«Nous pensons qu’il peut y avoir des personnes qui pourraient avoir des liens avec des organisations proscrites, qui ont été présentes sur les scènes de violence.

«Mais nous ne pensons pas que cela ait été sanctionné et organisé par des organisations prescrites pour des manifestations pacifiques.»

M. Roberts a exhorté le public à faire sa part pour empêcher de nouveaux troubles et a émis un avertissement selon lequel il y aurait de graves conséquences pour les personnes impliquées.

«J’espère et j’exhorte tous les jeunes à ne pas s’engager, à ne pas se laisser utiliser ou manipuler de quelque manière que ce soit, et à rester à l’écart de la rue, à rester à la maison et à rester en sécurité.»