Les parchemins de l’empereur ⋆ Crypto nouveaux médias

Chacun des 100 NFT de la première édition du projet contient des indices sous forme de lettres et de chiffres qui définissent des indices sur certains influenceurs de crypto-monnaie. Les participants doivent résoudre ce casse-tête et tweeter les influenceurs gardiens pour débloquer les derniers indices cachés pour gagner le prix. Le gagnant de la chasse au trésor recevra 1% de l’offre totale de VEMP (jeton natif de vEmpire).

La chasse au trésor devrait durer plusieurs années.

“La quête du parchemin de l’empereur a été conçue pour récompenser les personnes qui suivent, soutiennent et interagissent avec vEmpire au niveau de l’utilisateur, plutôt que d’être simplement un autre propriétaire de jetons à la recherche de profit”, a déclaré Dominic Ryder, fondateur et PDG du projet vEmpire. “La beauté de cette quête est que, en théorie, plus le vEmpire et les suivants de la quête sont importants, plus le prix final sera important, car il s’agit d’un pourcentage de jetons et non d’un montant monétaire fixe.”

Visitez ici pour en savoir plus sur la série NFT Founding Soliders de vEmpire et obtenez la vôtre au prix de lancement bas tant qu’elle est encore disponible. La quête des parchemins de l’empereur est l’une des chasses au trésor les plus importantes et les plus immersives du métaverse et de l’espace NFT. S’ils se vendent, ne vous inquiétez pas, le lancement des jetons de vEmpire est le 31

Août à 20h00vBST.

À propos de vEmpire

vEmpire est entièrement axé sur la véritable décentralisation des organisations autonomes décentralisées. Le projet est dédié à la lutte contre les projets dits décentralisés qui se sont quelque peu centralisés. Des projets comme vEmpire sont nécessaires pour garantir que le marché continue de rester décentralisé au fur et à mesure de son développement. Vous pouvez en savoir plus sur vEmpire sur leur site Web.

