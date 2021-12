Les parcs d’aluminium à proximité des fonderies offriront à NALCO et Vedanta de multiples avantages

NALCO et Vedanta ont trouvé dans l’agence d’État d’Odisha IDCO un partenaire dans des projets de développement de parcs. Dans le parc de 223 acres à Angul, la participation est dans le rapport de 51 % pour IDCO et de 49 % pour NALCO.

Par Kunal Bose

Un producteur tourné vers l’avenir d’un métal ferreux ou non ferreux cherchera très certainement à gagner un EBITDA plus élevé en ajoutant de la valeur au métal primaire. Si Tata Steel a été le pionnier de la valeur ajoutée dans l’étendue des portes et fenêtres prêtes à l’emploi sous la marque Pravesh et des maisons préfabriquées appelées Nest, Hindalco est resté sans broncher sur la mission de développer des produits à valeur ajoutée (VAP) à la fois en gamme et en volume en utilisant ses propres aluminium primaire.

En fait, le monde a eu une première idée de la stratégie métal aluminium de Kumar Mangalam Birla lorsqu’il a pris l’audace en mai 2007 d’acquérir Novelis, basé à Atlanta, le leader mondial incontesté des produits laminés en aval et en tant que recycleur de ferraille. Il y avait alors des doutes à l’intérieur et à l’extérieur du groupe si l’acquisition de 6 milliards de dollars était justifiée. Les performances de Novelis, en particulier ces dernières années et la puissance technologique qu’elle confère à Hindalco, justifient la prévoyance de Birla.

Alors que Birla a encore renforcé l’empreinte mondiale du groupe dans les VAP en aval en acquérant en avril 2020 la société américaine Aleris, qui se targue de fabriquer des alliages spéciaux destinés à être utilisés dans les segments de l’aérospatiale et du bâtiment et de la construction, en Inde également, l’accent reste mis sur la construction de nouveaux alliages en aval. installations. Le directeur général de Hindalco, Satish Pai, a déclaré à plusieurs reprises que le groupe continuerait de poursuivre une stratégie visant à se dissocier de la volatilité des prix mondiaux de l’aluminium. Selon lui, plus de 80 % de l’EBITDA consolidé du groupe au cours de la période 2020-21 a été déconnecté des fluctuations de prix sur le London Metal Exchange. Hindalco a déclaré qu’il étendrait davantage son activité axée sur la VAP au cours des prochaines années dans le but de répondre aux « exigences personnalisées pour les applications variées et complexes de l’aluminium ». La société investira jusqu’à Rs 10 000 crore pour étendre la capacité de laminage à plat à Hirakud, construire une usine d’extrusion de 34 000 tonnes à Silvassa et promouvoir une nouvelle unité à Mundra avec une installation de recyclage.

Comme Tata Steel l’a fait avec l’acier, Hindalco joue un rôle de pionnier dans la promotion des VAP. Mais comment Vedanta, qui possède la plus grande capacité d’aluminium primaire du pays, y compris celle de BALCO détenue à 51% ou la National Aluminium Company (NALCO), détenue majoritairement par le gouvernement, parvient-elle à convertir son métal primaire en VAP le plus rapidement possible ?

Même si le président de NALCO, Sridhar Patra, ne jure que par l’objectif initial de l’entreprise de fournir du métal primaire aux fabricants, il participera à la création d’une usine d’alliages très exigeante sur le plan technologique dans le cadre d’une joint-venture avec Mishra Dhatu Nigam. La coentreprise prévue de 60 000 tonnes fabriquera des alliages destinés aux secteurs de la défense, de l’aérospatiale et de l’automobile. Dans le même temps, NALCO progresse dans la concrétisation de certains projets en aval tels qu’une usine de papier d’aluminium et une unité de produits laminés à Dhenkanal pour lesquels elle a commencé à obtenir des terres du gouvernement d’Odisha. Tout ce qui est en préparation, la société est déjà dans plusieurs VAP tels que le stock de papier d’aluminium, les pales de ventilateur et certains autres produits laminés plats. Dans l’alumine également, NALCO fabrique des hydrates spéciaux utilisés comme matériau de remplissage dans le plastique, le papier et la peinture.

Vedanta, qui détenait la moitié de la production d’aluminium du pays de 3,615 millions de tonnes ™ en 2020-21, va donner une impulsion aux VAP car c’est le moyen le plus sûr d’augmenter l’EBITDA de l’activité aluminium. Alors que le groupe investit 6 611 crores pour augmenter la capacité de fusion de BALCO de 414 000 tonnes à environ 1 tonne, cela donnera simultanément une impulsion pour étendre le portefeuille de VAP à l’opération basée à Chhattisgarh. Dans un développement révolutionnaire pour l’industrie de l’aluminium dans ce pays, Vedanta et NALCO vont construire des parcs d’aluminium à côté de leurs fonderies pour obtenir une valeur ajoutée au métal primaire par des tiers. Quels pourraient être les moteurs pour les deux sociétés de rechercher une utilisation en aval par des tiers de leur métal liquide pratiquement à côté de leurs fonderies ?

Lorsque les parcs seront fonctionnels, les fonderies promoteurs auront l’assurance d’un montant fixe de vente de métal liquide aux transformateurs à valeur ajoutée. Il est probable qu’il y ait des accords technologiques et commerciaux entre les promoteurs du parc et les unités qui y opèrent. NALCO et Vedanta ont leurs fonderies à Odisha et le gouvernement local veut qu’elles créent des parcs qui sécuriseront les investissements en aval et créeront des emplois. Indiscutablement, l’inspiration pour la construction de parcs à proximité des fonderies est venue d’Asie occidentale où Aluminium Bahrain (ALBA) et Emirates Global Aluminium ont construit un écosystème dynamique (EGA) pour alimenter un large éventail d’unités en aval avec du métal en fusion. Grâce à une route de métal chaud, EGA transfère le métal en fusion vers plusieurs sites industriels.

Selon le PDG de Vedanta Aluminium, Rahul Sharma, « Le grand parc d’aluminium à côté de notre fonderie de Jharsuguda apportera un investissement d’au moins 2 000 crores de roupies dans les unités en aval, ce qui créera une valeur économique annuelle supplémentaire de 4 500 crores de roupies pour Odisha. De plus, le parc pour lequel la société s’engage à fournir 300 000 tonnes de métal liquide par an créera des moyens de subsistance pour plus de 100 000 personnes. Vedanta, dit Shrma, donnera aux unités de fabrication VAP du parc l’accès à son centre d’excellence et à sa maison de R&D. NALCO et Vedanta ont trouvé dans l’agence d’État d’Odisha IDCO un partenaire dans des projets de développement de parcs. Dans le parc de 223 acres à Angul, la participation est dans le rapport de 51 % pour IDCO et de 49 % pour NALCO.

Patra déclare : « L’attraction principale pour les investisseurs dans le parc est la réduction considérable des coûts logistiques résultant de l’exploitation d’unités en aval recevant le métal en fusion d’une route dédiée aux métaux chauds. Ainsi, les coûts de transport sont réduits, ainsi que le coût élevé de la refonte de l’aluminium. Le succès des parcs d’aluminium en Inde sera également soutenu par l’engagement du promoteur à offrir aux unités une infrastructure robuste et un approvisionnement assuré en électricité et en eau.

(Ancien correspondant de FT, l’auteur est maintenant correspondant en Inde pour la publication d’Euro Money, Metal Market Magazine)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.