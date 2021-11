Les parcs Disney réduiront éventuellement les portions de nourriture pour augmenter leurs profits

Les repas à Walt Disney World et à Disneyland sont toujours chers, mais ils sont généralement au moins de grandes portions. Les repas pourraient même ne pas avoir cela pour eux bientôt, comme l’a laissé entendre la directrice financière de Disney, Christine McCarthy, lors de la quatrième conférence sur les résultats trimestriels de mercredi. Les dirigeants discutent de la réduction des portions de nourriture dans les parcs comme moyen possible d’augmenter les bénéfices.

« Je parlais à notre équipe senior des parcs de choses que nous pourrions faire là-bas », a expliqué McCarthy, rapporte le site sœur de PopCulture.com, ComicBook.com. « Il y a beaucoup de choses dont il vaut la peine de parler. Nous pouvons ajuster les fournisseurs. Nous pouvons remplacer les produits. Nous pouvons réduire la taille des portions, ce qui est probablement bon pour le tour de taille de certaines personnes. »

Les parcs Disney ont vu leurs revenus augmenter de 99% au cours du quatrième trimestre de l’entreprise, qui s’étend de juillet à septembre, par rapport à l’année précédente, qui avait été touchée par la pandémie de coronavirus. Ce n’est toujours pas suffisant pour Disney, qui est toujours à la recherche de moyens d’augmenter ses profits. Cela ne signifie pas que l’entreprise va simplement augmenter les prix au hasard dans les parcs.

Au lieu de cela, les visiteurs verront des expériences supplémentaires, comme le service controversé Genie +, qui coûte 15 $ par billet et par jour à Disney World. Le service permet aux visiteurs d’accéder à Lightning Lanes, qui remplacent le service Fast Pass autrefois gratuit. Plusieurs manèges ont également des laissez-passer individuels Lightning Lane qui peuvent être achetés sans Genie+. Alors que les fans de longue date de Disney sont frustrés par l’idée de payer pour quelque chose qui était autrefois gratuit, le PDG de Disney, Bob Chapek, a déclaré que près d’un tiers des invités de Disney World l’utilisaient déjà.

« Nous pouvons examiner les prix si nécessaire », a expliqué McCarthy mercredi. « Nous n’allons pas nous contenter d’augmenter les prix. Nous allons essayer d’obtenir le bon algorithme pour couper là où nous le pouvons et pas nécessairement faire les choses de la même manière. Nous produisons une technologie pour produire certains des coûts d’exploitation. Cela nous permet d’absorber une partie de l’inflation. Nous essayons d’utiliser notre tête ici pour trouver un moyen d’atténuer certains des défis que nous avons. «

Les commentaires de McCarthy sur la réduction des portions de nourriture dans les parcs sont un autre signe de problèmes réels ayant un impact sur la vie dans les endroits les plus heureux et les plus magiques de la Terre. Les prix dans les épiceries augmentent et deux grandes entreprises ont récemment déclaré qu’elles s’attendaient à ce que leurs produits coûtent plus cher. Mondelez a déclaré que ses collations populaires comme Chips Ahoy et Ritz pourraient grimper de 7% d’ici l’année prochaine pour lutter contre l’inflation, a récemment déclaré le PDG de la société, rapporte Click Orlando. Kraft Heinz, qui a un contrat avec Disney, a déclaré que ses bénéfices avaient été meilleurs que prévu en raison des augmentations de prix de ses produits.