“Les parcs éoliens tuent jusqu’à 200 000 chauves-souris par an en Espagne”

01/06/2021 à 10h50 CEST

Chaque année, entre 100 000 et 200 000 chauves-souris meurent en Espagne des pales des éoliennes des parcs éoliens, comme l’a révélé le président de l’Association espagnole pour la conservation et l’étude des chauves-souris (SECEMU), Juan Tomás Alcalde.

Dans une interview accordée à l’agence Efe, Tomás Alcalde, titulaire d’un doctorat en sciences biologiques, le décrit comme « inquiétant & rdquor ; qu’il y a des chiffres moyens de entre 4 et 11 chauves-souris tuées par les éoliennes par an.

Le biologiste, qui se consacre à l’étude des populations et des migrations de ces mammifères, souligne que le faible taux de reproduction de l’espèce, “environ un bébé par an & rdquor;, entraîne une diminution flagrante de la population” et il n’y a aucun moyen à qui peut remplacer une si grande mortalité & rdquor ;.

Tomás Alcalde souligne également que le suivi de la mortalité des chauves-souris et des oiseaux effectué dans plusieurs parcs éoliens en Espagne ne reflète pas le « impact élevé & rdquor ; des éoliennes dans la faune.

“Parfois, les études sont mal faites, on dit qu’aucun corps n’est trouvé, et donc on fait valoir que l’impact est faible, parce qu’il n’y a pas de chauves-souris & rdquor;, dénonce Tomás Alcalde, qui travaille également sur des projets de conservation des populations de chauves-souris, de placement et de révision de boîtes d’abris et d’études d’impact des parcs éoliens sur ces mammifères.

L’année dernière, l’association a analysé quelque 140 études sur l’impact environnemental des parcs éoliens et «moins de 10 ont fait des études sérieuses sur les chauves-souris; les 130 autres n’ont pas ou ont des études ridicules & rdquor;, précise ce spécialiste.

Selon le président de SECEMU, la principale mort des chauves-souris est causée par l’impact des lames, dont les pointes atteignent un niveau « normal & rdquor; d’environ 200 kilomètres par heure dans un mouvement circulaire.

“Comme les chauves-souris n’ont jamais vécu avec quoi que ce soit se déplaçant à ces vitesses auparavant, ils ne savent pas calculer les distances de quelque chose qui va si vite& rdquor;, dit Tomás Alcalde, qui souligne que, néanmoins, la moitié des chauves-souris meurent sans que leurs lames ne soient touchées. Ils meurent de «barotraumatismes», c’est-à-dire de changements brusques de pression provoqués par les lames.

Selon cet expert, lorsque des autopsies sont pratiquées sur les cadavres de chauves-souris collectés dans les parcs éoliens, environ la moitié n’ont pas d’os cassés, alors qu’il s’agit d'”animaux très délicats”.

La mort survient à la suite d’une hémorragie interne dans les poumons ou dans la cavité abdominale causée par un barotraumatisme, provoqué par un changement de pression très brusque à l’approche des pales de l’éolienne.

La troisième raison est qu’ils sont « attirés & rdquor; par les éoliennes et ils regardent autour car c’est “quelque chose qui ressort dans le paysage & rdquor ;, comme un grand arbre, un élément qu’ils considèrent” précieux & rdquor ;.

Par conséquent, de SECEMU ils demandent à l’administration et aux développeurs éoliens de bien faire les études d’impact environnemental, car maintenant il s’agit d’une « catastrophe avec des majuscules, qui sont très loin des directives & rdquor ; Européen, plainte.

Treize espèces menacées

Il a rappelé qu’il y a actuellement treize espèces de chauves-souris en danger d’extinction, donc des mesures correctives sont nécessaires pour réduire leur mortalité, surtout en août, septembre et octobre, qui sont les mois où se produisent entre 85% et 95% des décès de chauves-souris, car c’est à ce moment-là que les chauves-souris sont en chaleur, avec un “très actif frénétique & rdquor ; et très affamés, car ils doivent stocker de l’énergie et des graisses pour passer l’hiver.

« Rien qu’avec ça on éviterait 80% ou 85% des morts de chauves-souris, et ça fait des dizaines de milliers & rdquor ;, souligne-t-il.

En se basant sur le suivi des parcs éoliens, les biologistes de l’association ont observé que la plupart des chauves-souris meurent les nuits de vent faible, lorsque l’éolienne tourne “lentement & rdquor;, à basse vitesse, entre 80 et 90 kilomètres à l’heure, ” Assez pour provoquer un coup ou un barotraumatisme & rdquor ;.

« Les mesures que nous demandons représentent une très petite perte de profit pour les entreprises », conclut Tomás.

Campagne contre de nouveaux parcs éoliens en mer Cantabrique

En revanche, les signes de rejet des grands parcs éoliens en Espagne se poursuivent. ‘Non aux méga parcs éoliens’ est le cri de ralliement d’un groupe d’activistes qui ont décidé d’unir leurs forces pour arrêter l’« invasion & rdquor; de parcs macro-éoliens dans les communautés cantabriques.

Ils reconnaissent qu’il est “urgent & rdquor; et” incontournable & rdquor; une transition énergétique vers un modèle basé sur les énergies renouvelables, mais ils exigent qu’elle soit « juste avec les hommes, la biodiversité et le paysage ». Et ils considèrent que « Industrialisation éolienne & rdquor; qui vit dans le nord de l’Espagne s’éloigne « complètement & rdquor; de ce modèle et représentent «une certaine menace pour les derniers espaces vierges».

L’initiative s’appuie sur six organisations environnementales qui ont créé le Fonds pour la défense juridique des monts Cantabriques et ont lancé une campagne de financement participatif pour entreprendre des initiatives juridiques, considérant qu’il s’agit de « le seul outil face aux menaces d’une action injuste et modèle dévastateur & rdquor; .

« Soit par manque de volonté politique, par handicap, soit par les deux, la mise en place des énergies renouvelables en général et de l’éolien en particulier manque d’évaluation environnementale adéquate et de contrôle public& rdquor ;, dénoncent les promoteurs du Fonds, qui ajoutent que dans cette situation « nous devons recourir à la justice & rdquor ;.

L’idée est qu’une équipe de spécialistes lance différentes actions juridiques, apporte une assistance technique et juridique aux groupes et entités concernés par ces projets, et construise une bibliothèque en ligne en libre accès avec des ressources juridiques, bibliographiques et cartographiques pour faciliter la participation citoyenne. Le groupe s’appuie sur des équipes techniques et juridiques.

La campagne de financement participatif, développée via microdearena.org, vise à récolter 40 500 euros. La date limite est le 5 juin, date de la célébration de la Journée mondiale de l’environnement. Jusqu’à présent, ils ont déjà reçu près de 30 000 euros de près de 600 donateurs.

L’objectif de la campagne est de fournir un fonds économique pour promouvoir des actions juridiques en faveur de la défense de la biodiversité et du paysage des monts Cantabriques et de ses environs contre l’avalanche de mégaprojets éoliens, à travers trois stratégies.

En premier lieu, promouvoir des actions juridiques dans la sphère judiciaire européenne, étatique et régionale contre les actions des administrations publiques et contre les réglementations sectorielles qui contournent la planification et l’organisation territoriale antérieures ou qui contreviennent au traité international qui réglemente les droits de participation des citoyens à relation avec l’environnement.

Deuxièmement, aider aux actions juridiques et à la mobilisation citoyenne de différents collectifs, associations et collectivités locales qui poursuivent les mêmes objectifs de défense de la biodiversité et du paysage.

Enfin, nous souhaitons créer une base de connaissances d’accès public à travers des outils de diffusion documentaire.

380 projets en cours de traitement en mer Cantabrique

Pour se rendre compte de l’ampleur du problème, les promoteurs du Fonds expliquent que Dans les monts Cantabriques et ses environs, il y a actuellement 433 parcs éoliens (8 377 éoliennes), auxquels s’ajoutent 380 autres projets dans le pipeline (données au 20 avril 2021), avec plus de 3 000 turbines de nouvelle génération, “avec un impact plus important sur la biodiversité et le paysage en raison de leur grande taille et de la nécessité de grandes infrastructures associés, tels que les lignes électriques et les voies d’accès & rdquor ;.

«L’absence de planification territoriale signifie que 51% des éoliennes actives et prévues sont situées à moins de 2 kilomètres des réserves de biosphère ou des zones du réseau Natura 2000; 23% sont au sein des réserves de biosphère, et 15% sont au sein du réseau Natura 2000′, prévient le groupe.

« Le modèle actuel de centrale éolienne, conditionné par la pression des consortiums promoteurs, menace de transformer les zones les plus accidentées des montagnes avec des kilomètres de pistes d’accès immenses, de fossés, de canalisations et d’énormes éoliennes & rdquor ;, ajoutent les promoteurs de la Fonds.

Actuellement des signatures et des allégations sont recueillies dans la région cantabrique arrêter les parcs éoliens dans des endroits tels que la région de Bierzo (León), A Estrada, Sierra de Groba et Monte Galiñeiro (Pontevedra), Matallana de Torío, Valdepiélago, Valdelugueros et Cármenes (Central Leonesa Mountain), Monte do Gato (La Coruña) , Arredondo, Entrambasaguas, Solórzano, Ruesga, Riotuerto et Miera (Cantabrie), Trevinca (Orense) et dans l’ouest des Asturies.

Les six organisations environnementales qui se sont mobilisées contre « l’industrialisation éolienne & rdquor ; dans les Monts Cantabriques sont : Plateforme pour la Défense de la Cordillère Cantabrique (PDCC), Association Galiza pour la Défense Écologique (ADEGA), Plateforme Bierzo Clean Air, Table des Vents Merindades de Burgos, Plateforme pour la Défense des Vallées Pasiegos (PDVP ) et Sociedade Galega de Ornitoloxía (SGO).

Site de la campagne de financement participatif : https://www.migranodearena.org/reto/fondo-para-la-defensa-de-la-cordillera-cantabrica

Informations détaillées sur le projet : https://fdjcc.org/es/

