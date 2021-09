Les parcs et loisirs ne sont pas relancés, mais nous obtenons littéralement la prochaine meilleure chose

Bien que Parks and Recreation ait pris fin en 2015 après sept saisons, la série continue de vivre. Le casting s’est réuni l’année dernière pour une réunion spéciale, au cours de laquelle les personnages se sont réunis sur Zoom, ou du moins ont essayé de le faire. Les fans ont pu voir ce que faisaient leurs favoris du département des parcs et loisirs de Pawnee, dans l’Indiana, et comment ils gèrent la pandémie. Ce podcast sera l’occasion de rattraper le casting et l’équipe de Parks and Rec de la série, et d’avoir un aperçu de ce à quoi ressemblait réellement la série, même si je ne peux pas imaginer que ce soit trop horrible, car cela ressemblait toujours à le meilleur spectacle sur lequel travailler.

Vous pouvez consulter la promo du nouveau podcast ci-dessous :