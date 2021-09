Les parcs nationaux commenceront à annuler les exigences de réservation

Certains parcs nationaux américains commencent à annuler les exigences de réservation.

Le programme pilote d’entrée et le programme de navette du parc national Majestic Glacier National Park devraient tous deux se terminer lundi.

UN HOMME DE L’OREGON MEURT APRÈS UNE CHUTE DE 50 PIEDS DANS LE PARC NATIONAL DU GRAND CANYON

D’autres parcs – comme Yosemite, Rocky Mountain et Acadia – devraient réduire leurs exigences plus tard cet automne, bien que la majorité des parcs n’exigent pas de réservation d’entrée.

Alternativement, le parc national de Haleakalā nécessite des réservations toute l’année pour les amateurs de parc qui souhaitent y admirer un lever de soleil.

Un signe pour le parc national de Yosemite (iStock)

À Yellowstone, les réservations ne sont pas obligatoires pour l’entrée, mais elles sont obligatoires pour le camping.

Alors que Glacier met fin à son système de réservation, le parc national des Great Smoky Mountains commencera à tester un système de réservation sur son parking de Laurel Falls du 7 septembre au 3 octobre.

LE SENTIER DE RANDONNEE DE LA CALIFORNIE O LA FAMILLE A ÉTÉ MYSTÉRIEMENT TROUVÉE MORTE EST FERMÉ EN RAISON DE « RISQUES INCONNUS »

Le populaire parc national de Zion envisage également les exigences en matière de permis pour son sentier Angel’s Landing.

Le US National Park Service a introduit les réservations pour la première fois au printemps afin de faire face à une surabondance de visiteurs.

En 2020, le National Park Service a signalé 237 064 332 visites de loisirs. avec trois parcs dont Blue Ridge Parkway, Golden Gate National Recreation Area et Great Smoky Mountains National Park recevant plus de 10 millions de visites récréatives.

30% des parcs nationaux ont accueilli plus d’un million de visites récréatives au milieu de la pandémie de COVID-19.

Notamment, le nombre total de visites récréatives a diminué par rapport à 2019 : 327 516 619 à 237 064 332.

Les parcs nationaux connaissent une croissance constante depuis des années et les parcs nationaux les plus visités de l’année dernière comprennent le parc national des Great Smoky Mountains avec plus de 12 millions de visiteurs, le parc national de Yellowstone avec près de 4 millions de visiteurs, le parc national de Zion avec 3,6 millions de visiteurs et Rocky Mountain National Parc et parc national de Grand Teton avec 3,3 millions de visiteurs.