Les parcs nationaux sont en plein essor. Cela peut gâcher votre prochain voyage

in

Les touristes se pressent dans le Midway Geyser Basin le 14 juillet 2021 au parc national de Yellowstone, Wyoming. Yellowstone est l’un des nombreux parcs nationaux ayant enregistré un nombre record de visiteurs cet été.

Nathalie Behring | . Actualités | .

Cadillac Mountain dans le parc national Acadia du Maine est l’un des meilleurs endroits du pays pour voir un lever de soleil.

Pendant la moitié de l’année, les visiteurs du sommet de 1 530 pieds – le plus haut à moins de 25 milles de toute la côte est des États-Unis – sont les premiers du pays à voir la lumière du jour, observant les rayons du soleil illuminer progressivement la baie Frenchman et ses nombreuses îles en brillant bleus et violets.

Autrement dit, s’ils peuvent trouver un parking.

Jusqu’à récemment, il n’était pas rare de voir 500 voitures se disputer 150 places de stationnement, selon le surintendant du parc Kevin Schneider.

Lever du soleil à Cadillac Mountain dans le parc national Acadia, Maine.

Greg Iacurci

Les responsables du parc ont mis en place un système de réservation cette année pour réduire la congestion. Les réservations coûtent 6 $ par véhicule et doivent être achetées en ligne à l’avance.

Ailleurs – les parcs nationaux de Yosemite, Glacier, Haleakalā et Rocky Mountain, ainsi que le monument national de Muir Woods – utilisent également des réservations à l’avance pour accéder à l’ensemble du parc ou aux attractions populaires. Le parc national de Zion dans l’Utah pèse le même poids l’année prochaine pour sa randonnée Angels Landing, qui voit parfois les visiteurs attendre des heures pour accéder au début du sentier.

D’autres parcs fortement fréquentés prendront probablement des mesures similaires dans les années à venir si les tendances des visiteurs se poursuivent, selon des responsables et des experts en voyages.

Coucher du soleil de Taft Point dans le parc national de Yosemite, en Californie.

Greg Iacurci

Les voyageurs peuvent avoir des difficultés à réclamer l’une des places limitées à l’avance, ou sont refusés s’ils ne sont pas au courant de l’exigence avant leur arrivée.

“Ils ont parcouru des milliers de kilomètres, gagné des dizaines de milliers de dollars en réservations d’hôtels, de billets d’avion et de voitures de location, pour voir leurs vacances gâchées parce qu’ils ne peuvent pas obtenir ce billet de 2 $ pour voir le parc national des Glaciers”, Kevin Gartland, directeur directeur de la Chambre de commerce de Whitefish, Montana, a déclaré lors d’une récente audience du Sénat sur la surpopulation des parcs.

Battre des records

Désireux de voyager et de sortir après des mois de confinement, les Américains ont voyagé dans certains parcs en nombre record cette année. Les vacanciers peuvent également se méfier de voyager vers des destinations en dehors des frontières américaines, ou peuvent ne pas être en mesure de le faire en raison de restrictions locales.

Juillet a été le mois le plus occupé de Yellowstone dans l’histoire du parc – les visiteurs mensuels n’avaient jamais dépassé 1 million dans le premier parc national américain, qui a la plus forte concentration de caractéristiques thermiques comme des geysers, des sources chaudes, des mares de boue et des bouches de vapeur dans le monde.

Canary Spring à Mammoth Hot Springs, Parc National de Yellowstone.

Greg Iacurci

“L’augmentation du nombre de visites à Yellowstone s’est accélérée rapidement au cours des 12 derniers mois et nous continuons d’être sur la bonne voie pour établir un nombre record pour 2021”, selon le directeur du parc Cam Sholly.

Le parc national de Grand Teton, à proximité, a connu son mois de juin le plus achalandé, avec une augmentation de 20 % du nombre de visiteurs par rapport à 2019. Les visites à Sion ont augmenté de 18 % de 2021 à juillet par rapport à 2019, selon les données fédérales. De même dans le parc national des Great Smoky Mountains, le plus fréquenté du système, où le tourisme est en hausse de plus de 7 % cette année par rapport à 2019.

Plus de Personal Finance :

Le besoin d’une assurance voyage au milieu de la pandémie remodèle les voyages

Les passeports vaccinaux gagnent du terrain alors que la variante delta menace le rebond des voyages

De nouvelles applications de voyage vous correspondent aux voyages que vous voulez vraiment ou que vous pouvez vous permettre

Ces chiffres records dans certains parcs reflètent une tendance à long terme. Les visites à Glacier et à Yellowstone, par exemple, ont doublé depuis 1980. La fréquentation des parcs nationaux était environ 20 % plus importante en 2019 qu’en 2013.

Il y a une « tension et un paradoxe » dans cette dynamique, selon le sénateur Angus King, I-Maine, qui préside le sous-comité sénatorial des parcs nationaux.

Le groupe de la cathédrale dans le parc national de Grand Teton, Wyoming.

Greg Iacurci

D’un côté, il est bon que les Américains visitent les terres publiques en nombre record. Mais la surpopulation a entraîné une augmentation des déchets, du vandalisme et de la circulation, mettant l’accent sur les ressources naturelles et la faune du parc et ayant un impact négatif sur les expériences des visiteurs.

“Nous pouvons accidentellement aimer nos parcs à mort”, a déclaré King lors d’une audience au Sénat en juillet.

Réservations des parcs nationaux

Les réservations font partie des nombreuses méthodes utilisées par les parcs pour lutter contre la congestion. Leurs détails et restrictions varient d’un endroit à l’autre.

Par exemple, Glacier, dans le nord-ouest du Montana, n’utilise que les réservations de véhicules pour sa route Going-the-Sun, une route panoramique qui traverse le centre du parc et est l’une de ses principales attractions. Les billets couvrent l’entrée pendant sept jours à compter de la date choisie par le visiteur. (Ils coûtent 2 $ en plus du laissez-passer typique du parc.)

Des visiteurs se promènent autour du centre d’accueil de Logan Pass dans le parc national des Glaciers le 26 juillet 2018 à West Glacier, Montana.

George Frey | . Actualités | .

Comme pour les autres parcs, les places sont limitées et peuvent se vendre rapidement. Environ 75 % des réservations sont disponibles jusqu’à 60 jours à l’avance et les 25 % restants seulement deux jours à l’avance.

En revanche, le parc national des Rocheuses, dans le nord du Colorado, utilise une réservation à entrée programmée. Les visiteurs doivent entrer dans le parc dans la fenêtre de temps de deux heures qu’ils ont choisie.

À Yosemite, les réservations de 2 $ pour entrer dans le parc sont valables trois jours consécutifs. Cependant, le système n’est peut-être pas permanent – ​​les responsables du parc ont déclaré cette année que le système « temporaire », qui est entré en vigueur en mai, aiderait à gérer les niveaux de visiteurs pour réduire les risques pour la santé liés à Covid-19.

Angels Landing dans le parc national de Zion, Utah.

Greg Iacurci

Certains experts en voyages s’attendent à ce que les parcs maintiennent les systèmes en place même lorsque la pandémie n’est plus une menace.

“Ce n’était qu’une question de temps”, selon Kasey Morrissey, président d’Austin Adventures, une société basée à Billings, Montana, qui guide les visites des parcs nationaux. “Ce n’est pas comme si Covid allait être le seul facteur qui a provoqué cela.

“Les parcs deviennent très, très occupés.”

Pas tous les parcs

Il est cependant peu probable que tous – ou même la plupart – des parcs adoptent de tels systèmes.

D’une part, tous n’ont pas connu une augmentation du trafic. La moitié de toutes les visites de loisirs ont lieu dans les 23 parcs les plus visités, avec une “congestion importante” concentrée dans les 12 à 15 premiers, selon Michael Reynolds, directeur régional du National Park Service.

Alors que des parcs comme Glacier, Zion et Yosemite ont un parking limité dans des canyons ou des vallées relativement petits, ceux qui ont une géographie et des systèmes routiers différents peuvent mieux absorber un trafic plus élevé, a déclaré Morrissey.

Et les parcs explorent des options au-delà des entrées payantes pour réduire la congestion.

Par exemple, Yellowstone, qui ne nécessite pas de réservation, étudie la faisabilité d’un système de navette entre Old Faithful et Midway Geyser Basin. Il a lancé cet été un programme pilote qui utilise des navettes automatisées gratuites pour aider à transporter les personnes dans sa région de Canyon Village. Les visiteurs peuvent réserver un plus grand nombre d’emplacements de camping six mois à l’avance plutôt qu’à leur arrivée.

Grand Prismatic Spring dans le Parc National de Yellowstone.

Greg Iacurci

Les réservations programmées ne sont pas une politique à prévoir de si tôt à Yellowstone, selon la porte-parole du parc Linda Veress.

“Mais c’est bien dans le domaine des possibilités à l’avenir”, a-t-elle déclaré.

Alternatives

Bien que cela puisse être “écrasant” pour les touristes potentiels qui ne peuvent pas garantir une réservation, les systèmes améliorent les expériences pour ceux qui peuvent les obtenir, a déclaré Morrissey.

Et il existe des alternatives créatives, a-t-elle déclaré.

Par exemple, les visiteurs de l’Acadie peuvent faire de la randonnée, du vélo ou un taxi jusqu’au sommet de la montagne Cadillac sans permis. Les parcs des Glaciers et des Montagnes Rocheuses renoncent à l’exigence pour les touristes qui ont une « réservation de service » comme l’hébergement pour la nuit ou une visite à l’intérieur du parc. (La renonciation ne s’applique cependant qu’à ce jour-là.)

Lac supérieur de la cathédrale dans le parc national de Yosemite.

Greg Iacurci

Les automobilistes peuvent également se rendre dans les parcs avant ou après que leurs guichets d’entrée soient dotés pour la journée. (Chez Glacier, ce serait avant 6h ou après 17h, par exemple.)

“Il y a certaines façons de contourner cela si vous pouvez être un peu rusé”, a déclaré Morrissey.