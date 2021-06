Les parents attendaient cette offre Prime Day sur la tablette Fire HD 10 Kids

Si vous attendiez de récupérer la tablette Fire HD 10 Kids mise à niveau d’Amazon, l’événement Prime Day de cette année est le moment idéal pour le faire. Si vous n’êtes pas sûr, en tant que parent, je peux vous dire qu’en matière de technologie pour enfants, les appareils Amazon sont parmi les meilleurs. Ainsi, lorsque vous avez la chance de vous procurer l’une des meilleures tablettes Android pour enfants et d’économiser 40 %, c’est une trop bonne affaire pour ne pas en profiter.

Amazon Fire HD 10 Enfants

La tablette Amazon Fire HD 10 Kids est l’appareil idéal pour la consommation multimédia des enfants. Il dispose du matériel et des logiciels pour grandir avec votre enfant, afin qu’il puisse obtenir tout ce dont il a besoin sur un seul appareil.

Si vous êtes nouveau dans la gamme de tablettes Amazon Fire Kids, ne vous inquiétez pas, car nous pouvons vous aider à savoir tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez prendre la meilleure décision pour vous et votre enfant. Premièrement, Amazon n’atténue pas son matériel pour les enfants. Au lieu de cela, il prend la même tablette Amazon Fire 10 HD pour adultes et ajoute des éléments pour rendre les parents et les enfants encore plus heureux.

Tout comme avec l’Amazon Fire HD 10 Kids Pro, la tablette Fire HD 10 Kids dispose d’un écran HD de 10,1″ qui offre d’excellentes couleurs et une excellente luminosité pour fonctionner dans presque toutes les conditions d’éclairage. De plus, votre enfant n’aura aucun mal à entendre l’un des plus de 20 000 jeux, films ou livres adaptés à leur âge, grâce aux doubles haut-parleurs Dolby Atmos. Ne vous inquiétez pas, quand ils veulent jouer et que vous avez besoin de calme, il y a une prise casque 3,5 mm et Bluetooth pour utiliser un excellent ensemble d’écouteurs pour enfants.

Tous ces films, jeux et livres adaptés à l’âge que j’ai mentionnés font tous partie de la couche logicielle Amazon Kids et Kids + qui organise le contenu numérique pour s’assurer qu’il est sans danger pour les enfants. Mais ce logiciel ne se limite pas aux applications et aux films.

Amazon Kids et Kids+ est l’endroit où vous trouverez probablement la fonctionnalité la plus cruciale : le contrôle parental. En tant que parent de deux enfants, je peux vous dire que c’est de loin ma fonctionnalité préférée. Il vous permet de tout faire, de l’ajustement de la tranche d’âge du contenu à l’apparence de l’interface et des temps d’utilisation pour voir à quoi votre enfant passe son temps. Tout cela et plus encore contribue à faire de l’Amazon Fire HD 10 un choix fantastique pour les enfants.

La cerise sur le gâteau, c’est que la tablette est livrée avec un étui à l’épreuve des enfants pour faciliter la prise en main des enfants et garantir la sécurité de l’appareil. Cependant, si quelque chose devait arriver à la tablette, elle est livrée avec une garantie sans souci de deux ans où Amazon la remplacera gratuitement ! Si vous pensez que votre enfant peut avoir du mal à gérer une grande tablette comme la Fire HD 10 Kids, nous avons quelques offres sur les petites options qui offrent toujours les mêmes fonctionnalités que la grande tablette.

Amazon Fire HD 8 Enfants



Le Fire HD 8 Kids offre les mêmes performances et le même logiciel que le Fire HD 10 Kids, mais dans un format plus petit. Cette tablette est parfaite pour les petites mains avec un écran HD 8″ et les mêmes doubles haut-parleurs Dolby Atmos.

70 $ sur Amazon

Amazon Feu 7 Enfants



Si vous voulez une tablette pour enfants à petit budget avec les meilleurs contrôles parentaux, une bibliothèque massive de contenu pour les enfants et la tranquillité d’esprit que l’appareil sera en sécurité, alors l’Amazon Fire 7 Kids est la voie à suivre.

60 $ chez Amazon 159 $ chez Walmart

