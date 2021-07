Les parents d’Alejandra Espinoza

in

. Alejandra Espinoza a montré ses parents avant d’aller à Premios Juventud

Ce jeudi 22 juillet prochain aura lieu une nouvelle livraison de Premios Juventud, et se préparant de la meilleure des manières à briller dans la conduite du célèbre gala, l’ex-reine de beauté Alejandra Espinoza, s’est enfuie chez elle pères.

La reine gâtée de Nuestra Belleza Latina, a profité de ses réseaux sociaux non seulement pour montrer ses adorables parents, mais a également assuré que les avoir vus était devenu une formidable recharge de bonnes vibrations et d’énergie.

“Batterie rechargée à 200% 💫 #mispapás #padresmios prochain arrêt PJ 💪”, était le commentaire avec lequel Alejandra Espinoza a accompagné la belle photographie qu’elle a partagée.

Sur l’image, on peut voir l’animatrice d’Univisión, très souriante, serrer dans ses bras son père, Don José Espinoza, et poser avec sa mère, Rosa María Cruz, qui partage le même sourire que l’ancienne reine de beauté.

Un détail qui a attiré l’attention des adeptes de l’actrice et mannequin, c’est qu’Alejandra portait une simple chemise d’un groupe de rock, qui avait des couleurs similaires à la chemise que portait sa mère.

Jouer

Alejandra Espinoza se souvient de la façon dont ses parents l’ont aidée à réaliser ses rêves L’animatrice de La banda (Univisión) n’a pas oublié ce que ses parents ont fait pour l’aider à atteindre ses objectifs.

Les fans de l’exreina sont allés plus loin et ont assuré qu’Alejandra et sa mère sont comme deux gouttes d’eau.

“Ale tu es le clone de ta maman❤️❤️❤️❤️”, a commenté un adepte, tandis qu’un autre a dit : “ALE tu es identique à ta maman que Dieu te bénisse toujours bénédictions”.

Jouer

Alejandra Espinoza ne retient pas ses larmes avec une interview de sa mère Pour l’animatrice de Nuestra Belleza Latina, 2017 a été très difficile en raison de plusieurs situations. Alejandra Espinoza parle de ce qu’elle considère comme l’une de ses grandes faiblesses et le pilier qui maintient sa famille toujours unie. ABONNEZ-VOUS bit.ly/20L91KL VISITEZ LE SITE OFFICIEL univision.com/shows/despierta-america SUIVEZ-NOUS Twitter : twitter.com/despiertamerica Facebook : facebook.com/despiertamerica Instagram : instagram.com/despiertamerica En Despierta… 2018-06-29T23 : 17: 04Z

Un autre fan fidèle a été touché par la belle photo de famille et a déclaré: “Immenses bénédictions Ale and the Beautiful family. Quels fiers parents de leurs enfants, quelle beauté ».

Alejandra Espinoza, qui est devenue la gagnante de la première saison de Nuestra Belleza Latina, a toujours assuré que la chose la plus importante dans la vie pour elle était sa famille et à différentes occasions, elle a parlé de la façon dont son père et sa mère ont toujours soutenu, ce qui a été décisive pour qu’elle devienne la femme à succès qu’elle est aujourd’hui.

« 45 ans, 11 enfants, des mauvais moments ? J’imagine, mais j’imagine aussi que les gentils étaient toujours meilleurs », a déclaré l’ex-reine il y a quelque temps, mentionnant que ses parents sont ensemble depuis près d’un demi-siècle, même si ce n’est que jusqu’en 2014 quand ils ont partagé un amour éternel un mariage religieux.

Alejandra Espinoza a commencé sa carrière dans le monde des concours de beauté, après avoir participé à la couronne de Nuestra Belleza México, puis s’est lancée à la conquête de Nuestra Belleza Latina, un titre qu’elle a obtenu en 2007.

Depuis lors, sa carrière a été brillante et ascendante.