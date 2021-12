Les parents d’Alicia Witt, star de « Walking Dead », retrouvés morts, aucun acte criminel n’est suspecté

Acteur Alicia Witta perdu ses deux parents dans des circonstances très mystérieuses – le couple a été retrouvé mort dans leur maison … mais les flics n’ont aucune indication claire sur la façon dont ils sont décédés.

La star de « Walking Dead » dit qu’elle a demandé à un parent de voir ses parents – Robert et Diane, qui ont respectivement 87 et 75 ans – après n’avoir pas eu de leurs nouvelles pendant quelques jours, et lundi, leurs corps ont été découverts par la police à Worcester, MA.

Les flics nous disent que les décès ne sont pas considérés comme suspects pour le moment, et tandis que les pompiers ont vérifié la maison avec des compteurs – vraisemblablement pour le monoxyde de carbone – il n’y a eu aucune lecture anormale.

Des rapports locaux indiquent que les Witts avaient récemment eu des problèmes avec leur fournaise et utilisaient un radiateur, mais sans une lecture anormale de monoxyde de carbone … la cause de leur décès ne sera déterminée qu’une fois les autopsies terminées.

Alicia est manifestement dévastée, déclarant que « le résultat était inimaginable » et qu’elle avait besoin de « temps pour faire son deuil et comprendre cette tournure des événements et cette perte surréaliste ».

En plus de sa renommée dans « Walking Dead », AW est surtout connue pour ses rôles dans « Orange Is the New Black », « Twin Peaks » et « Dune ».