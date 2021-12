Les parents de Brian Laundrie mettent fin à un canular après qu’une pancarte a été placée sur leur propriété mardi. Selon l’avocat de la famille, Steven Bertolino, la pancarte à vendre placée devant leur propriété n’est rien d’autre qu’un canular placé là par un tiers.

« C’était soit Photoshop, soit quelqu’un a mis la pancarte, a pris la photo, puis a enlevé la pancarte. Nous ne savons pas et nous ne nous en soucions pas », a déclaré Bertolino au Sun. Selon The Sun, le canular n’est que la dernière spéculation sur la propriété depuis la recherche de Laundrie et le meurtre de l’ex Gabby Petito.

« Le signe est un canular. » – Steven Bertolino, avocat de la famille Laundrie en réponse à l’image du panneau « À vendre » dans la cour avant. #BrianLaundrie – Josh Benson (@WFLAJosh) 1er décembre 2021

Les parents de Laundrie ont été accusés d’avoir aidé leur fils ou d’avoir caché des informations aux autorités alors qu’il était en fuite. Une théorie à laquelle Internet a continué de s’accrocher était l’idée que le jardin de fleurs de la famille Laundrie était au cœur du cas et de la destination finale de Brian Laundrie. Il y avait même des allégations selon lesquelles Laundrie se cachait sous le jardin fleuri dans une sorte de bunker apocalyptique.

Certaines de ces théories ou rumeurs ont porté leurs fruits au cours de l’enquête, la mort de Laundrie scellant le sort de la défunte personne d’intérêt. Les efforts de Dog the Bounty Hunter et John Walsh, personnalités de la télévision qui se sont insérées dans l’affaire, ont également prêté à de nombreuses théories.

Dog, de son vrai nom Duane Chapman, a parlé à la télévision de la publication et des illustrations de Laundrie sur les réseaux sociaux, qualifiant certaines images de sataniques ou de diaboliques tout en ignorant comment elles étaient basées sur la culture pop ou le monde du jeu vidéo.

L’enseigne à vendre devant la maison de la laverie est un canular !

@NorthPortPolice me dit que quelqu’un l’a placé là sans le consentement ou la connaissance de la laverie.

Remarquez aucun numéro de téléphone sur le panneau. Aussi rien d’enregistré avec la Real Estate MLS.#gabbyPetito #BrianLaundrie pic.twitter.com/iRRo6MQyQ0 – Jonathan Lee Riches (@R_I_C_H_E_S) 1er décembre 2021

Les restes de Laundrie ont été découverts avec un carnet contenant de nombreuses spéculations sur l’art et le contenu qu’il contient. Quelques âmes débattent également pour savoir si le jeune fugitif était vraiment décédé.

Petito a été découvert mort dans un terrain de camping du Wyoming le 19 septembre, des semaines après avoir été vu pour la dernière fois vivant et déclaré disparu. La vidéo de la police d’un contrôle routier lors d’un appel pour violence domestique a brossé un tableau effrayant avec le recul et a laissé beaucoup de gens réclamer la vérité. Malheureusement, la chasse à l’homme qui a suivi s’est terminée par le suicide de Laundrie, cimentant le manque de réponses pour le temps à venir.