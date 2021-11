Les parents de Brian Laundrie et les enquêteurs du FBI auraient caché au public la révélation d’une arme à feu

La cause du décès de Brian Laundrie soulève de nombreuses questions sur ce qui était connu lors de la recherche du fugitif disparu, en particulier sur l’arme qu’il a utilisée pour se suicider. Selon InTouch Weekly, les parents de Laundrie, Christopher et Roberta, savaient que leur fils avait une arme à feu et que la leur avait disparu le jour où ils ont signalé sa disparition.

Les parents de Laundrie ont volontairement remis toutes les armes de leur domicile à la police le 17 septembre et savaient que l’arme de poing avait disparu. Cela signifie que la famille Laundrie et le FBI étaient au courant de la présence de l’arme mais ne l’ont pas signalée au public.

L’avocat de la famille Steven Bertolino a parlé à TMZ des derniers détails de la recherche, a révélé les détails de l’arme et pourquoi le public n’a pas été informé. Selon TMZ, la police a estimé qu’il valait mieux ne pas divulguer l’arme manquante ou que la famille savait qu’elle avait disparu.

Le corps de Laundrie a été découvert au parc environnemental de Myakkahatchee Creek à North Port, en Floride, le 21 octobre. L’autopsie initiale a donné des résultats peu concluants et devait être envoyée à un anthropologue médico-légal. Un mois plus tard, une cause de décès a été découverte et d’autres questions ont été soulevées.

« Chris et Roberta Laundrie ont été informés que la cause du décès était une blessure par balle à la tête et que la mort était un suicide », a déclaré Bertolino dans un communiqué du 23 novembre. « Chris et Roberta pleurent toujours la perte de leur fils et espèrent que ces découvertes mettront fin aux deux familles. »

TMZ remet en question la décision d’enterrer la révélation de l’arme, demandant pourquoi aucun avertissement n’a été partagé avec le public pour l’empêcher de s’approcher du suspect. Mais on peut soutenir la décision de la police étant donné la publicité que l’affaire a reçue, notamment l’arrivée de Dog the Bounty Hunter et John Walsh dans la situation.

Laundrie est la seule personne concernée par le décès de l’ex-fiancée Gabby Petito. Elle a été portée disparue quelques jours avant Laundrie et peu de temps après son retour à la maison d’un voyage à travers le pays sans elle. La cause de son décès était l’étranglement et la police le traitait comme un homicide.