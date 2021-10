Les parents de Brian Laundrie font face à des conséquences juridiques potentielles: Mark Geragos

La famille de Brian Laundrie pourrait faire face à des poursuites judiciaires dans certaines circonstances maintenant que les autorités ont découvert les restes du défunt, âgé de 23 ans, a déclaré le célèbre avocat de la défense pénale Mark Geragos.

Le FBI a confirmé jeudi que les restes récupérés dans le parc environnemental de Myakkahatchee Creek à North Port, en Floride, étaient bien ceux de Laundrie, après avoir comparé les dossiers dentaires.

« D’après ce que nous savons jusqu’à présent … la seule exposition, la responsabilité potentielle, serait soit après l’émission du mandat fédéral, soit s’il y avait une aide apportée alors qu’il était un fugitif », a déclaré Geragos à Fox News, ce qui signifie que les parents de Laundrie ne seraient probablement que être accusé d’un crime pour des actions commises après que le tribunal de district américain du Wyoming a émis un mandat d’arrêt fédéral contre leur fils.

RECHERCHE DE BRIAN LAUNDRIE : AUCUNE DIFFÉRENCE ENTRE LE FBI ET LES PARENTS SUR LA CALENDRIER MANQUANT, DIT L’AVOCAT DE LA FAMILLE

Laundrie était une personne d’intérêt dans le meurtre de sa fiancée Gabby Petito et recherché pour environ 1 000 $ d’achats frauduleux par carte de débit entre le 30 août et le 1er septembre.

Le tribunal de district américain du Wyoming a émis un mandat d’arrêt fédéral contre Laundrie le 23 septembre. Les parents de Petito ont allégué que Laundrie avait « volé » la carte de crédit de leur fille.

Des images obtenues exclusivement par Fox News montrent Chris et Roberta Laundrie dans le parc environnemental de Myakkahatchee Creek avec au moins un agent des forces de l’ordre mercredi. (Michael Ruiz/Fox News Digital)

Laundrie et Petito parcouraient le pays dans une fourgonnette Ford Transit avant que la femme de 22 ans ne disparaisse. Laundrie est retourné dans leur maison de Floride, où il a vécu avec ses parents et Petito pendant environ un an, sans elle le 1er septembre. Ses parents disent qu’ils ont été bloqués par les blanchisseries et ont finalement signalé la disparition de Petito le 11 septembre.

Les parents de Laundrie avaient déjà engagé l’avocat Steven Bertolino au moment où la police de Floride est arrivée à leur porte. Les blanchisseries ont signalé la disparition de Brian le 17 septembre, mais ont précisé plus tard qu’elles avaient vu leur fils pour la dernière fois le 13 septembre.

BRIAN LAUNDRIE TROUVÉ MORT, LE FBI CONFIRME RESTANT

« Au début de cette période, quand les gens spéculaient que [Laundrie’s] les parents avaient fait diverses choses pour aider [Laundrie], ils ont dit qu’il était exposé », a déclaré Gregaros à propos du fugitif maintenant décédé. « Et je pensais juste que c’était beaucoup de bavardages. »

Il a ajouté que ce qui lui donne une « pause », cependant, c’est la déclaration de Bertolino selon laquelle les blanchisseries ont informé les forces de l’ordre mardi soir – un jour avant que les forces de l’ordre ne découvrent la dépouille de leur fils – de leur intention de fouiller le parc mercredi. Bertolino a confirmé à l’époque qu’en recherchant les zones que Brian fréquentait, « certains articles appartenant à Brian ont été trouvés ».

Des images obtenues exclusivement par Fox News montrent Chris et Roberta Laundrie dans le parc environnemental de Myakkahatchee Creek avec au moins un agent des forces de l’ordre mercredi. (Michael Ruiz/Fox News Digital)

Les blanchisseries, qui ont affirmé que leur fils s’était rendu à Myakkahatchee le 13 septembre, ont quitté leur port nord mercredi matin pour le parc environnemental. Les forces de l’ordre sont arrivées au parc peu de temps après et mercredi après-midi, les forces de l’ordre avaient découvert certains des effets personnels de Brian Laundrie, ainsi que ses restes.

RECHERCHE DE BRIAN LAUNDRIE : LE FBI CONFIRME DES RESTES HUMAINS NON IDENTIFIÉS, LE SAC À DOS ET LE CARNET DU FUGITIF TROUVÉS

L’agent spécial du FBI Tampa, Michael McPherson, a déclaré jeudi que les objets appartenant à Laundrie « ont été trouvés dans une zone qui, jusqu’à récemment, était sous l’eau ».

Geragos a remis en question la chronologie des événements entre les parents de Laundrie disant aux forces de l’ordre qu’ils allaient rechercher Brian et la découverte de ses biens.

« Soi-disant, en très peu de temps, ils ont trouvé non seulement un sac à dos et un cahier, mais ses restes », a déclaré l’avocat de la défense pénale. « … Cela, pour moi, va raviver les soupçons quant à leur implication ou non.

« Dans le système de justice pénale, il est toujours mauvais d’avoir des coïncidences, et c’est juste une coïncidence terriblement étrange. » — Mark Geragos, avocat de la défense pénale

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a ajouté que s’il était à la place des blanchisseries, il « ferait profil bas » et ne ferait aucune autre déclaration.

Si les autorités pensent que les parents de Laundrie « ont fait quelque chose pour aider à fuir » après que le tribunal du Wyoming a émis un mandat d’arrêt contre leur fils, « il y a potentiellement une exposition », a déclaré Geragos.

De plus, si Laundrie a avoué à ses parents « avant de s’enfuir », cela pourrait également être « problématique », a déclaré Geragos. Un tel résultat, cependant, est purement spéculatif, a insisté l’avocat.

Michael Ruiz et Stephanie Pagones de Fox News ont contribué à ce rapport.