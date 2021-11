Les parents de Brian Laundrie ont découvert une arme manquante mais ne l’ont jamais rendu public

Brian Laverie s’est peut-être suicidé avec une arme de poing qu’il a prise chez ses parents, mais les informations sur l’arme manquante ont été gardées secrètes… jusqu’à présent.

L’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino, raconte TMZ, Chris et Roberta Blanchisserie ont volontairement remis toutes les armes de leur domicile à la police le 17 septembre. À l’époque, ils savaient qu’une arme de poing manquait.

Bertolino dit que les forces de l’ordre ont estimé qu’il valait mieux ne pas révéler que l’arme était MIA. Il dit également que les parents de Brian « ont été choqués que l’arme manque et ils étaient contrariés ».

Comme nous l’avons signalé, un médecin légiste de Floride a conclu que Brian Laundrie était décédé des suites d’un blessure par balle auto-infligée à la tête. Les autorités n’ont pas précisé si l’arme de poing manquante avait été retrouvée sur les lieux.

Qu’est-ce qui est déroutant… s’il y avait des soupçons bien placés que Brian Laundrie avait une arme à feu, pourquoi n’a-t-on pas averti qu’il pourrait être armé et dangereux ? Après tout, il a disparu pendant des semaines et il aurait pu être en fuite.

Comme vous le savez… Brian est rentré en Floride après un voyage à travers le pays qu’il avait fait avec sa fiancée, Gabby Petito, mais il est revenu tout seul – sans Gabby en vue. Peu de temps après avoir atterri à nouveau à North Port et avoir vu ses parents … Brian lui-même a disparu sans laisser de trace. Le corps de Gabby a été découvert des semaines plus tard. Le ME dit qu’elle mort par strangulation.