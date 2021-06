Les parents de Britney Spears se disent inquiets pour elle après son témoignage

in

Ils vivaient à Lee Thoreen, a déclaré l’avocat de Jamie : « Jamie est désolé de voir sa fille souffrir autant. Il l’aime et lui manque beaucoup”. Alors que Gladstone Jones, l’avocate de sa mère, a déclaré que sa cliente était très inquiète après avoir entendu tout ce que sa fille avait vécu et a demandé au juge de répondre à la demande de la chanteuse de engagez votre propre avocat privé et mettez fin à votre tutelle.

Ce n’est pas la première fois que Lynn prend la défense de Britney, elle avait auparavant déposé une opposition aux 890 000 $ que Jamie demandait pour les frais juridiques. Cependant, il est important de prendre en compte que le chanteur a assuré que Toute sa famille, y compris sa mère, a bénéficié de sa tutelle. “Mon père et toute personne impliquée dans cette tutelle, et mon administration qui a joué un rôle très important en me punissant … devraient être en prison. Il a également commenté qu’il aimerait “poursuivre ma famille”.