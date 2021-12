Les parents de Kate se présentent pour la duchesse alors que le chagrin de Noël se profile pour Middletons | Royale | Nouvelles

Le concert de Noël de la duchesse de Cambridge a lieu des semaines avant le jour de Noël, qu’elle et le prince William devraient passer à Sandringham avec la reine et d’autres membres de la famille royale. Les parents de Kate, Carole et Michael Middleton, ont été vus assister à l’événement festif à l’abbaye de Westminster mercredi soir.

La sœur de la duchesse Pippa Matthews, son frère James Middleton et son épouse Alizee Thevenet ont également fait des apparitions.

Cela survient alors que les Cambridges passeront probablement le jour de Noël à Sandringham avec la reine et d’autres membres de la famille royale.

Cependant, William, Kate et leurs trois enfants, le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans, verront sans aucun doute les Middletons à un moment donné pendant la période des fêtes.

Carole avait l’air festive dans un long manteau bordeaux pour le concert de Carol, tandis que Michael était élégant en costume.

Pippa était également festive dans un magnifique manteau vert foncé.

Les Middleton, qui sont connus pour être une famille très unie, ont soutenu Kate alors qu’elle organisait le service Ensemble à Noël.

Des membres de la famille royale étaient également présents pour l’événement festif qui sera diffusé sur ITV la veille de Noël.

Sophie Wessex, Zara et Mike Tindall, la princesse Eugénie, la princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi ont tous été vus dans une douce démonstration de soutien à Kate.

Elle a déclaré: « Nous avons perdu des êtres chers, vu nos travailleurs de première ligne soumis à une pression incommensurable et nous avons vécu un isolement déchirant de ceux qui nous sont les plus chers.

« Parallèlement à cela, nous avons vu comment les communautés se sont réunies pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin.

« Et à travers notre séparation des autres, on nous a rappelé à quel point la connexion humaine est puissante pour nous tous.

« À quel point nous avons besoin les uns des autres. Et à quel point l’amour et le sentiment d’appartenance les uns aux autres peuvent nous réconforter dans les moments difficiles. L’importance d’être simplement ensemble. »

Kate a ajouté: « Noël est un moment où nous pouvons réfléchir sur le passé, nous écouter les uns les autres, nous concentrer sur les relations qui nous nourrissent et renforcer notre résilience, afin que nous puissions nous attendre à un avenir commun plus brillant. »

Les chanteuses Ellie Goulding et Leona Lewis faisaient partie des personnes qui se sont produites lors du rassemblement festif.

Les invités comprenaient des membres de réseaux communautaires, des organisations caritatives et les parrainages de la reine, du prince Charles et de Camilla, et des Cambridges.

Ceux que William et Kate ont rencontrés et avec lesquels ils ont passé du temps lors d’engagements récents y ont également assisté, tout comme le personnel des forces armées impliqué dans l’opération Pitting – l’évacuation par le Royaume-Uni de civils d’Afghanistan après la prise de contrôle des talibans.