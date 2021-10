« Les Parents de la Force »: Date et Heure d’Ouverture

Telemundo Tout ce que vous devez savoir sur « Parientes a la Fuerza », la nouvelle série Telemundo.

Aujourd’hui, mardi 26 octobre, Telemundo présente le mélodrame « Parientes a la Fuerza », avec les acteurs Bárbara de Regil, Guy Ecker et Michel Duval. La série sera diffusée sur le réseau à partir de 21 h 00 HE.

« Relatives to the Force » est une histoire qui se déroule à Los Angeles et est centrée sur George Cruz (Ecker), un célèbre scénariste hollywoodien de 50 ans qui subit une crise de la quarantaine à l’ombre de son seul succès, la mort de. sa mère et la trahison de sa femme Leticia (Chantal Andere). Sa frustration, sa solitude et son sentiment d’échec, couplés au dernier souhait de sa mère, le conduisent de l’autre côté de la frontière mexicaine où il rencontre Carmen Jurado (de Regil), une belle chanteuse mexicaine qui devient sa muse, sa star et son grand amour. George retrouve l’inspiration et le bonheur qui le font se sentir vivant. Mais l’amour ne vient pas que lorsque deux familles se réunissent, et les contrastes entre la famille Jurado et les Cruze feront pleurer de rire le public.

Le casting principal comprend également la participation d’Antonio de la Vega, Salvador Zerboni, Alejandro Ávila et Mauricio Garza. Alors que Chantal Andere est l’antagoniste de l’histoire.

Jouer

Parents to the Force : bande-annonce officielle | Telemundo Vidéo officielle de Telemundo. Le mardi 26 octobre à 21h-8h, Parientes a la Fuerza arrive sur Telemundo. Relatives To The Force : Relatives To The Force est une histoire qui se déroule à Los Angeles et est centrée sur George Cruz (Ecker), un célèbre scénariste hollywoodien de 50 ans qui souffre d’une crise de la quarantaine… 2021-09-25T14 : 59 : 52Z

Créé par Sebastián Ortega, « Parientes a la Fuerza » est écrit par Rosa Clemente et Raul Prieto. Produite par 11:11 Films & TV pour Telemundo, la série est réalisée par Gustavo Loza, Danny Gavidia et Felipe Aguilar. Marcos Santana, Karen Barroeta, Mariana Iskandarani et Andrea Salas sont les producteurs exécutifs de Telemundo Global Studios. Juancho Cardona et Manolo Cardona sont les producteurs exécutifs de 11:11 Films & TV.

Le casting de la série comprend également Elsy Reyes, Gustavo Egelhaaf, Patricia Martínez, Enoc Leaño, Daniel Raymont, Roberta Damián, Sofía Garza, Toño Valdés, Ana Pau, Angely Gaviria, Luca Valentini, Verónica Montes, Juan Vidal, Victor Alfredo Jiménez, Nancy Taira, Fermín Martínez, Nashla Aguilar, Bruno Santamarina et Iker García.

Tout ce que vous devez savoir sur la première de « Parientes a la Fuerza » sur Telemundo :

JOUR DE PREMIÈRE : Mardi 26 octobre 2021

HEURE DE TRANSMISSION: 21h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Telemundo, consultez votre guide de programmation local.

FRÉQUENCE DE TRANSMISSION : Du lundi au vendredi à 21h00, heure de l’Est.

SUR QUOI L’HISTOIRE EST CENTRÉE : L’intrigue de « Relatives to the Force » est centrée sur George Cruz (Guy Ecker), un célèbre scénariste hollywoodien de 50 ans qui traverse une crise de la quarantaine à l’ombre de son seul succès, la mort de sa mère et la trahison de la sienne. épouse Leticia (Chantal Andere). Sa frustration, sa solitude et son sentiment d’échec, couplés au dernier souhait de sa mère, le conduisent de l’autre côté de la frontière mexicaine où il rencontre Carmen Jurado (Bárbara de Regil), une belle chanteuse mexicaine qui devient sa muse.

PROTAGONISTES: Barbara de Regil, Guy Ecker et Michel Duval.

JETER: Elsy Reyes, Gustavo Egelhaaf, Patricia Martínez, Enoc Leaño, Daniel Raymont, Roberta Damián, Sofía Garza, Toño Valdés, Ana Pau, Angely Gaviria, Luca Valentini, Verónica Montes, Juan Vidal, Victor Alfredo Jiménez, Nancy Taira, Fermín Martínez, Nashla Aguilar, Bruno Santamarina et Iker García.