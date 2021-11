Les parents de la région de Boston se précipitent pour faire vacciner leurs enfants, mais le journal local ne le rapporte pas

Les rendez-vous pour que les enfants des écoles primaires se fassent vacciner contre le COVID-19 commencent à être disponibles, et les médias continuent de faire passer le message que c’est quelque chose à craindre.

Les effets secondaires importants du vaccin Pfizer (le seul vaccin qui a obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence pour les enfants) sont beaucoup plus rares que les impacts sanitaires importants du COVID-19 lui-même, même chez les enfants. Mais après près d’un an de médias de droite, de théoriciens du complot sur les réseaux sociaux et de trop de politiciens républicains qui répandent la peur et des mensonges purs et simples sur la sécurité des vaccins, un nombre important de parents s’opposent ou hésitent à vacciner leurs enfants. Et bien sûr, ils sont tout ce dont nous entendons parler.

Moins de 5% des gens sont prêts à quitter leur emploi plutôt que de se faire vacciner ? Les médias sont là-dessus, donnant à cette très petite fraction de personnes une couverture globale. Pendant ce temps, environ un tiers des parents ont hâte de faire vacciner leurs enfants ? Grillons.

Voici un titre du Boston Globe : « Dans votre cœur, il vous tire dessus. » Les parents pesant les vaccins COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans doivent d’abord lutter contre leur propre anxiété. »

Voici la réalité de la vie dans la région de Boston : les premiers rendez-vous de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans ont été pris aussi rapidement qu’ils ont été répertoriés. Moins de 48 heures après que le CDC a donné son feu vert pour ce groupe d’âge, vous auriez eu beaucoup de chance de pouvoir trouver un rendez-vous à moins d’une heure de Boston et dans les 10 prochains jours.

Le parent cité dans ce titre du Globe disant « Dans votre cœur, cela vous tire dessus » a décidé de faire vacciner ses enfants, a poursuivi l’article. « Je ferai confiance à la science », a-t-elle déclaré. « Mais ça me rend nerveux. »

Le parent suivant cité dans l’article a déclaré : « Nous ne nous précipitons pas pour être les premiers [a vaccine for] un virus par lequel nos enfants ne sont pas très touchés et ne risquent pas non plus de contracter une maladie grave. » Elle ne sait pas vraiment que ses enfants ne sont pas à risque de maladie grave, bien sûr—seulement, au mieux, qu’ils ne sont pas à risque élevé de maladie grave—mais c’est sa ligne de conduite.

Tout au bas de l’article, nous apprenons ceci. À Chelsea, Massachusetts, une communauté majoritairement latino, fortement immigrée et à faible revenu qui était un épicentre de la pandémie de COVID-19 au printemps 2020, un groupe communautaire – qui a fait un travail remarquable pour faire vacciner les adultes – a pris un peu d’avance du bal et a annoncé qu’il aurait des vaccins pour les enfants disponibles dans la matinée du mardi 2 novembre. Avant l’ouverture de la clinique de vaccination, il y avait une file de dizaines de parents qui attendaient avec leurs enfants.

« Nous avons constaté que la majorité voulait vacciner leurs enfants pour plusieurs raisons, parce qu’ils ont perdu quelqu’un, ou parce qu’ils ne croient pas que leurs enfants portent correctement des masques dans les écoles … ou que leurs voisins sont tombés malades et leurs proches sont décédés », a déclaré Dinanyili de La Colaborativa. dit Paulino. « COVID a dévasté cette petite ville. Ils ne veulent plus revivre ça.

De nombreux parents de la région de Boston, y compris ceux dont les communautés ont été les plus durement touchées, veulent désespérément faire vacciner leurs enfants. Mais ce ne sont pas ceux que le plus grand journal de l’État met dans ses gros titres. Ou dans ses 26 premiers paragraphes. En fait, l’article ne cite directement que les deux parents : l’un hésitant mais atterrissant sur le oui et l’autre justifiant son opposition en balayant les risques d’une pandémie qui a fait 750 000 morts aux États-Unis. Le journaliste aurait facilement pu trouver des parents prêts à expliquer pourquoi ils étaient impatients de faire vacciner leurs enfants. Ce n’est pas difficile à faire. Le Globe a plutôt choisi de se concentrer sur la peur.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Community last sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.