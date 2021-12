La chanteuse et actrice Sayaka Kanda, qui était surtout connue pour avoir exprimé Anna dans la version japonaise doublée de La Reine des neiges de Disney, a été incinérée mardi. Ses parents, l’acteur Masaki Kanda et Seika Matsuda se sont brièvement entretenus avec la presse devant un crématorium à Sapporo, au Japon, la ville où Kanda est décédée. Kanda avait 35 ans et le seul enfant de ses parents.

« Nous avons dit au revoir (à elle) et seuls les membres de la famille les plus proches étaient présents », a déclaré Masaki, 71 ans, aux journalistes qui se sont rassemblés devant le crématorium, rapporte Kyodo News. Matsuda, 59 ans, a également remercié la presse pour sa présence, malgré le froid. Le couple s’inclina avant de partir.

Kanda était à Sapporo, la plus grande ville au nord de Tokyo, pour jouer dans une production de My Fair Lady. Elle ne s’est pas présentée à l’émission du samedi après-midi. Elle a été découverte dans un espace extérieur au 14e étage de l’hôtel de 22 étages où elle séjournait. Kanda a été emmenée dans un hôpital voisin, où son décès a été constaté. La police a exclu un acte criminel. Ils pensent qu’elle s’est suicidée ou qu’elle est peut-être tombée par accident.

Son agence a par la suite confirmé la mort de Kanda dans une déclaration publiée sur son site Web. « Je voudrais faire rapport à tous ceux qui ont soutenu Sayaka Kanda jusqu’à présent. Kanda Sayaka (35 ans) est décédé subitement à 21h40 le 18 décembre 2021 », a déclaré Kamaichi Mitsushia, PDG de Robe Co., dans le communiqué. « Nous sommes vraiment désolés de faire un tel rapport à tous les fans qui nous ont soutenus et à toutes les personnes qui ont pris soin de nous. Nous ne pouvons toujours pas accepter son décès et essayons d’y faire face. Nous enquêtons actuellement sur la situation détaillée , mais nous demandons aux médias de s’abstenir d’interviewer des proches ou de publier des articles par spéculation. »

Kanda a commencé à se produire sur scène à l’âge de 20 ans. Elle a exprimé Anna pour Disney dans les doublages japonais de Frozen, Ralph Breaks the Internet et Frozen II. Disney Japon a publié une déclaration de sa co-star de Frozen, Takako Matsu, qui a déclaré que le temps qu’ils avaient travaillé ensemble était un « trésor irremplaçable » pour elle. On ne sait pas si le père de Kanda envisage toujours de se produire lors de l’émission spéciale du Nouvel An de la chaîne NHK.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la ligne de texte de crise en envoyant TALK au 741-741.