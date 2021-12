Les parents de l’actrice de ‘Walking Dead’ et ‘Dune’ Alicia Witt retrouvés morts

L’actrice de Dune et The Walking Dead, Alicia Witt, pleure la perte de ses parents. Lundi, l’actrice a partagé que ses parents, Robert Witt, 87 ans, et Diane Witt, 75 ans, avaient été retrouvés morts dans leur maison de Worcester, dans le Massachusetts, après qu’un parent ait effectué un contrôle de bien-être après qu’elle n’ait pas eu de leurs nouvelles depuis plusieurs jours. À l’heure actuelle, leurs causes de décès restent floues.

Witt a confirmé la tragique nouvelle dans une déclaration, obtenue par le New York Post, lundi soir, partageant qu’elle « avait contacté un cousin qui vit près de mes parents pour les vérifier ». Witt a poursuivi en partageant: « Malheureusement, le résultat était inimaginable. » Witt n’a pas fourni plus de détails. Elle a conclu son article déchirant en demandant « un peu d’intimité en ce moment pour pleurer et pour comprendre cette tournure des événements et cette perte surréaliste ».

Les décès de Robert et Diane ont également été confirmés par la police locale, qui a déclaré dans un communiqué qu’ils avaient été appelés au domicile, situé sur Sussex Lane, peu après 21 heures par un proche nécessitant de l’aide, selon le Worcester Telegram and Gazette. Lorsque les autorités sont arrivées à la maison, elles ont découvert le couple décédé. Le lieutenant Sean Murtha de la police de Worcester a déclaré dans un communiqué : « Je peux confirmer que la police a été envoyée à la résidence et a découvert un homme et une femme décédés. Murtha a ajouté qu’« il n’y avait aucun signe d’acte criminel » et que la mort de Robert et Diane « faisait l’objet d’une enquête ».

Le Telegram and Gazette a rapporté qu’avant leur décès, le couple avait rencontré des problèmes avec leur fournaise et utilisait un radiateur. Les pompiers ont été appelés sur les lieux pour vérifier la qualité de l’air à l’intérieur de la maison, bien que le chef adjoint des pompiers de Worcester, Adam Roche, ait déclaré qu' »il n’y avait aucun signe de monoxyde de carbone ». Un voisin a déclaré au magasin que les parents de Witt étaient malades depuis « un certain temps ». La police a confirmé qu’au milieu de l’enquête, le médecin légiste de l’État procéderait à des autopsies pour déterminer la cause du décès. Le couple vivait à Worcester depuis des décennies et l’acteur a grandi dans la ville avec son frère Ian.

En plus d’être une pianiste qui a fait ses débuts sur scène à Los Angeles en 2001, Witt a une carrière d’acteur de plusieurs décennies qui a commencé dans les années 80. Elle est bien connue pour son interprétation d’Alia dans Dune en 1984 ainsi que pour son apparition plus récente en tant que Paula dans plusieurs épisodes de The Walking Dead en 2016. Ses autres crédits incluent le rôle de Nola Falacci dans Law & Order: Criminal Intent (2007) , Cheryl dans Friday Night Lights (2009-2011), Autumn Chase à Nashville (2016), Nicole dans The Exorcist (2017) et Zelda dans Orange Is the New Black (2019), parmi beaucoup d’autres.