Les parents de l’ATL pourraient être cités par la police pour des enfants vendant de l’eau ⋆ .

* Le temps chaud fait toujours ressortir les jeunes hommes prêts à récupérer leurs petites pièces vendre des bouteilles d’eau, et il semble que le département de police d’Atlanta envisage de prendre de nouvelles mesures pour réglementer les jeunes entrepreneurs.

Selon @wsbtv, la police d’Atlanta lance une nouvelle stratégie pour empêcher les adolescents de vendre illégalement de l’eau aux intersections. Une partie de la nouvelle initiative consiste à émettre des citations aux parents plutôt que de mettre les enfants dans des problèmes juridiques.

La police a déclaré à Tom Regan de WSBTV qu’elle ne voulait pas arrêter les enfants pour avoir essayé de gagner de l’argent, mais qu’elle voulait les décourager de se trouver dans les intersections très fréquentées pour leur propre sécurité.

La ville d’Atlanta avait précédemment interdit aux gens de vendre de l’eau dans la rue après avoir reçu des centaines d’appels au 911.

