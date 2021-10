Les parents de l’officier de marine emprisonné Scheller ripostent: “Ils veulent brûler notre fils”

in

Le lieutenant-colonel décoré de la Marine Stuart Scheller a été emprisonné pour avoir dénoncé le retrait problématique de l’armée d’Afghanistan et ses parents se battent pour empêcher leur fils d’être enterré pour la liberté d’expression.

Stu et Cathy Scheller ont rejoint “Fox News Primetime” vendredi pour révéler que leur fils pourrait encourir une longue peine de prison et pointer du doigt le Corps des Marines pour avoir suggéré une punition sévère.

“Ils ont en quelque sorte changé leur disposition dans le Corps des Marines”, a déclaré Stu Scheller. “Ils creusent et ils aimeraient brûler notre fils, le lieutenant-colonel Scheller.”

UN OFFICIER DE MARINE AUX VOIX VISIBLES QUI EST EMPRISONNÉ DES DIRIGEANTS MILITAIRES AU-DESSUS DE L’AFGHANISTAN: RAPPORT

L’officier a publié une vidéo le 27 août exprimant comment les dirigeants devraient être tenus responsables du retrait qui a laissé 13 militaires “mourir en vain” et des milliers d’Américains et d’alliés afghans bloqués.

La mère du lieutenant-colonel Scheller, Cathy Scheller, a expliqué que son fils savait qu’il n’aurait pas dû s’exprimer mais qu’il était tiraillé entre la fin « mauvaise » de la guerre et le silence.

“Mon fils est un Marine exemplaire et il l’est depuis 17 ans”, a-t-elle déclaré. “Il savait que tout le monde ressentait la même chose. Il pensait que s’il prenait les devants, d’autres se lèveraient et appelleraient à la responsabilité. Ils ne l’ont pas fait. Alors il en prend tout seul.”

Même si son fils “savait ce qu’il faisait”, Cathy Scheller a déclaré qu’elle ne pensait pas que son fils s’attendait à être condamné à une peine de prison.

Stu Scheller a personnellement remercié tous les Américains qui se sont mobilisés pour dénoncer les injustices auxquelles le lieutenant et sa famille ont été confrontés.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Vous avez trouvé votre voix. Vous vous êtes levé”, a-t-il déclaré. “Vous avez contacté vos membres du Congrès et ils écrivent et ils font pression sur le Corps des Marines, le Pentagone et nous apprécions cela.”

“Il s’agit de l’Amérique. Nous devons reprendre l’Amérique.”