Les parents de marines tués dans l’attaque suicide de Kaboul ont laissé Biden l’avoir dans des remarques déchirantes – RedState ⋆ .

Treize membres de l’armée américaine ont été tués dans l’attentat suicide de Kaboul jeudi.

Plus tôt, j’ai fait un petit mémorial à chacun d’eux avec des informations sur chacun, afin que vous puissiez voir à quel point ils étaient tous spéciaux. Ce qui était si troublant, c’est à quel point ils étaient jeunes – la plupart entre 20 et 23 ans, les plus âgés seulement 31 ans – tous si dévoués à notre pays et si pleins de vie. Mais à cause de la stupidité monstrueuse de l’administration Biden, ils sont maintenant partis et nous n’avons plus toutes les promesses qu’ils auraient pu nous faire.

Certains des parents n’ont pas hésité à critiquer l’administration Biden lors d’entretiens et de remarques déchirants. Nous avons rapporté plus tôt certaines des remarques du père de Kareem Nikoui, Steve Nikoui.

“Les Marines qui sont venus annoncer la nouvelle de la mort de Kareem étaient ‘plus étouffés que moi… j’essayais en fait de les consoler…'” Le père d’un marin tué à Kaboul exprime sa colère contre les militaires, Biden : https://t.co/DwnUc5M5DV – Lyndsey Fifield (@lyndseyfifield) 27 août 2021

« Ils ont envoyé mon fils là-bas comme pousseur de papier et ont ensuite fait sortir les talibans pour assurer la sécurité », a déclaré Nikoui. «Je blâme mes propres chefs militaires… Biden lui a tourné le dos. C’est ça.”

Mais il est entré plus en détail sur son fils et ce qu’il a vécu dans une interview avec Tucker Carlson hier soir.

Nikoui a parlé de la situation dangereuse de l’emplacement très fixe où la majorité des militaires travaillent à l’aéroport.

Nikoui a poursuivi en comparant la zone de l’aéroport que Kareem et ses collègues patrouillaient à un “tir à la dinde”.

“Fondamentalement, il est canalisé comme un point d’entrée de type fichier unique auquel, vous savez, si vous avez une sorte de chaos, ils se rassembleraient tous dans cette zone canalisée à laquelle ils seraient tous sensibles et je pense que c’est exactement ce qui s’est passé », a-t-il déclaré. «C’était fondamentalement si chaotique et pas vraiment planifié. Maintenant, je suis menuisier et même moi, je pourrais le remarquer avec mon œil militaire non entraîné. »

Il a ensuite décrit la visite très émouvante des Marines pour l’informer.

“Dès que j’ai vu, c’était trois combinaisons de Marine [at the door], ma vie a changé pour toujours », a déclaré Nikoui, en larmes. Il a déclaré que les jeunes hommes qui étaient venus le lui dire avaient « tellement d’empathie » et « tellement d’inquiétude » pour lui et sa famille.

Le reste de son histoire m’a fait pleurer. Il a dit qu’il l’avait dit aux Marines, qu’il voulait le dire à la famille et qu’il ne voulait pas les choquer avec les Marines là-bas. Mais il pensait qu’ils voudraient peut-être les condoléances des Marines après leur avoir annoncé la mort de Kareem. Alors, il a demandé aux jeunes Marines d’attendre dehors pendant quatre heures, jusqu’à ce que la famille soit prête et qu’ils puissent revenir. Ils l’ont fait – et quelles bonnes personnes ils sont.

Veuillez dire une prière pour « Lance Caporal Jared Schmitz » de Wentzville, MO qui a fait le sacrifice ultime hier au service de notre nation. Merci pour votre service jeune homme! Que Dieu vous bénisse et votre famille, Marine pic.twitter.com/1yaoxpg2uv — 🇬🇧-🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Ulster-scots Farm ✋🇺🇸🐃🐂🐐 (@MrTbone1965) 28 août 2021

Le père de Jared Schimitz a également eu quelques mots pour la direction.

De la poste de New York :

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un message pour les Américains pleurant la perte de sa famille, Schmitz a répondu : « Ayez peur de notre leadership, ou de son absence. Priez chaque jour pour les soldats qui mettent leur vie en danger et font ce qu’ils aiment, c’est-à-dire nous protéger tous. Je pense que ce sont les seuls dont nous pouvons honnêtement dire qu’ils soutiennent.

Maintenant, ces remarques suivantes sont très dures. Ils viennent de la mère de Rylee McCollum. Rylee avait 20 ans, était marié et était sur le point d’être papa d’un nouveau bébé dans environ trois semaines.

Malheureusement, il a fait ce que trop de gens avant lui ont fait et « a donné la dernière pleine mesure de dévotion » à sa nation. Le cœur lourd et au nom d’une nation reconnaissante, nous pleurons pour lui alors qu’il commence sa dernière et éternelle veille au ciel. Semper Fi, caporal suppléant. pic.twitter.com/Cci464m0hO – Lauren Boebert (@laurenboebert) 28 août 2021

La douleur de sa mère – elle est juste hors d’elle de chagrin et de colère contre Joe Biden. Alors avertissement d’avance, c’est très brut et elle le laisse juste l’avoir. Elle a expliqué qu’elle travaillait sur son chagrin en le laissant sortir, et elle ne s’est retenue d’aucune manière, qualifiant Biden de merde insensée et démente. Elle a dit qu’elle était juste “trop ​​folle pour pleurer en ce moment”.

Sur @WilkowMajority, Kathy McCollum a rejoint l’émission pour exprimer sa tristesse et son indignation, après la mort récente de son fils, l’US Marine Rylee McCollum, en Afghanistan.https://t.co/RlGa8Y8Ixg – SiriusXM Patriot (@SiriusXMPatriot) 27 août 2021

Elle est totalement justifiée dans sa colère – et aucun de ces merveilleux jeunes n’a dû mourir, sauf pour l’administration inepte et incompétente. Ce sont de vraies personnes avec de vraies familles dont la vie a été prise à cause d’une stupidité totale, pour quelque chose qui aurait dû être fait il y a des mois.

Les remarques de ces parents navrés vous permettent de savoir à quel point tout cela est réel pour eux – que ce soit réel ou non pour Joe Biden.